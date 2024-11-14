الذهب يتراجع ٥ جنيهات في نهاية تعاملات اليوم الخميس

تراجع الذهب في نهاية تعاملات اليوم الخميس، مقدار 5 جنيهات جديدة في الجرام الواحد داخل محلات الصاغة بمختلف الأعيرة الذهبية.

وسجل سعر عيار 21 نحو 3530 جنيها للبيع و3560 جنيها للشراء وعيار 24 نحو 4034 جنيغه للبيع و 4068 جنيها للشراء.

بلغ سعر أوقية الذهب نحو 2560 دولار للبيع و2561 دولار للشراء والجنيه الذهب نحو 28.28 ألف جنيه للبيع و28.48 ألف جنيه للشراء.

بلغ سعر عيار 18 نحو 3030 جنيها للبيع و3051 جنيها للشراء وعيار 14 نحو 2356 جنيها للبيع و2373 جنيها للشراء.