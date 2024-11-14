محافظ دمياط يعقد اجتماعا موسعا لتطوير منظومة النظافة

ترأس الدكتور أيمن الشهابى محافظ دمياط ، ظهر اليوم الخميس، اجتماعًا لمتابعة ملف منظومة النظافة، جاء بحضور المهندسة شيماء الصديق نائب محافظ دمياط، واللواء محمد همام سكرتير عام المحافظة واللواء مجدى الوصيف السكرتير العام المساعد، ورؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن و نوابهم و مديرى عدد من الادارات المعنية بديوان عام المحافظة.



حيث استهل " الدكتور أيمن الشهابى " الاجتماع ، بالتأكيد على أهمية تلك المنظومة واهتمام المحافظة البالغ بها، للارتقاء بمستوى النظافة العامة بكافة المناطق بالمحافظة، وناقش خلاله من المعوقات التى تواجه تلك المنظومة وآليات تخطيها وذلك فيما يتعلق بالعمالة و المعدات أيضًا آلية العمل بالمنظومة وعملية التحصيل .



وعلى هذا الصعيد،، ناقش " المحافظ " الخطة المقترحة للعمل بها الفترة القادمة ، تمهيدًا لتعميمها على كافة المراكز والمدن، بما يساهم فى تحديد الاحتياجات الخاصة بالمنظومة وإعادة توزيع العمالة لسد العجز بالمناطق التى تحتاج إلى تعزيز وطبقاً للاحتياجات ، وذلك لتشغيل المنظومة بالشكل الأمثل .

وأكد " محافظ دمياط " أنه سيتم متابعة الموقف الخاص بالنظافة بشكل دورى ، ووضع حلول مناسبة ، فى ضوء الاحتياجات والوضع الحالى ، و اللوائح المُنظمة لتلك المنظومة بما يحقق طفرة خلال الفترة القادمة ، موجهًا بضرورة الدفع بمعدلات العمل بها ، وتحقيق الانضباط للوصول الى معايير الإدارة المثلى لمنظومة التخلص الآمن من المخلفات الصلبة والحفاظ على البيئة.