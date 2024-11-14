محمد صلاح يتصدر القائمة المصغره لجائزة أفضل مهاجم من جلوب سوكر

تصدر الفرعون المصرى محمد صلاح لاعب المنتخب الوطنى والمحترف ضمن صفوف فريق ليفربول الإنجليزى، القائمة المصغرة المرشحة لنيل جائزة جلوب سوكر لأفضل مهاجم فى العالم لعام 2024.

ومن المقرر ان يقام حفل جوائز جلوب سوكر، على هامش مؤتمر دبي الرياضي، يوم 27 ديسمبر المقبل، في نسخته الـ 15.

وكشفت الصفحة الرسمية لجوائز جلوب سوكر، عن القائمة المصغره والتى تضم الفرعون المصرى "مو" صلاح، والتى ينافس فيها كل من الفرنسى كيليان مبابى، والبرازيلى فينيسيوس جونيور لاعبا ريال مدريد الإسبانى.

وجاءت قائمة المرشحين كالتالى:

1- محمد صلاح لاعب ليفربول

2- فينيسيوس جونيور لاعب ريال مدريد

3- كيليان مبابي لاعب ريال مدريد

4- أرتيم دوفبيك لاعب روما

5- فيل فودين لاعب مانشستر سيتي

6- هالاند لاعب مانشستر سيتي

7- هاري كين لاعب بايرن ميونخ

8- لاوتارو مارتينيز لاعب إنتر ميلان

9- لامين يامال لاعب برشلونة

10- نيكو ويليامز لاعب أتلتيك بيلباو