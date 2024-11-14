إنعاش قلب لاعب كفر الشيخ مرتين وثبات حالته الصحية في دمياط

قال الدكتور محمد بدران وكيل وزارة الصحة في دمياط، انه يتابع حالة اللاعب محمد شوقي الموجود بمستشفى الزرقا المركزى مؤكدا ان الحالة حتى الآن هي حالة ثبات نسبى لا تقدم ولا تدهور للحالة

مازال على جهاز التنفس الصناعى بعد انعاش قلبه بالامس مرتين.

واضاف الدكتور محمد بدران في تصريحات صحفية له اليوم الخميس ان وضع اللاعب هو وضع طبيعى لضغط الدم و الاكسجين بالدم.

انتقل الدكتور محمد بدران وكيل وزارة الصحة دمياط الى مستشفى الزرقا المركزي لمتابعة حالة لاعب الكرة المصاب لمتابعة مستجدات الاحداث فى الوضع الطبى للاعب بعد توقف قلبه و انعاشه اثر تعرض لاعب كرة قدم لتوقف مفاجئ بالقلب أثناء لعب مباراة لكرة القدم بملعب مدينة الزرقا وتم نقله الى مستشفى الزرقا المركزي.

و فور إبلاغه أصر بدران على التوجه على الفور إلى مستشفى الزرقا المركزي معتذرا عن استكمال حفل تخرج معهد التمريض لمتابعة الحالة الصحية للاعب.

حيث وصل اللاعب الى المستشفى بعد توقف عضلة القلب و تم اجراء انعاش قلبى رئوي لتعود عضلة القلب للعمل و بعدها توقفت للمرة الثانية و تم عمل انعاش قلبي رئوي للمرة الثانية و عادت عضلة القلب للعمل واللاعب حاليا بالعناية المركزة متصل بجهاز التنفس الصناعي و تحت العناية و الملاحظة الفائقة.

وفي هذا الإطار وجه الشكر والتقدير للطاقم الطبي و الإداري بمستشفى الزرقا المركزي على جهدهم الرائع في التعامل مع حالة اللاعب.

كما تواصل مع والدة اللاعب لطمئنتها عن حالته الصحية كما صرح ببعض الانباء الخاصة باللاعب لبعض الصحفيين المهتمين بالحالة الصحية للاعب متمنيا أن يمن الله عليه بالشفاء و أن يحفظه لأهله و ذويه.

وشهدت مباراة نادي الزرقا ونادي كفر الشيخ لكرة القدم اليوم حادثة مأساوية في دمياط حيث كاد احد اللاعبين ان يلقى وفاته حيث تعرض لازمة قلبية وتمكن الفريق الطبي من تقديم الخدمات العلاجية للاعب كفر الشيخ المصاب بغيبوبة بعد عودة دقات قلبه.



وقدمت الخدمات الطبيةللاعب نادي كفر الشيخ بمستشفى الزرقا المركزي، بمحافظة دمياط، من خلال فريق طبي، ويرقد اللاعب محمد شوقي مدافع فريق نادي كفر الشيخ، في حجرة العناية المركزة، وهو في حالة غيبوبة ، ولكن حالته أفضل بعد عودة دقات قلبه بالنبض، عقب تعرضه لإصابة بتوقف عضلة القلب خلال مباراة الفريق مع نادي القزازين.



وأكد أحمد الديباوي، عضو مجلس إدارة نادي كفر الشيخ الأسبق، أن هناك عدد من مشجعي نادي كفر الشيخ والمسئولين عن الفريق يتابعون من مستشفى الزرقا، حالة محمد شوقي، مشيراُ إلى أن حالته أفضل بعد المحاولات المتعددة، لتقديم الخدمات الطبية لها، وهناك طبيب متخصص في القلب يرافقه في غرفة العناية المركزة.



وأضاف، أنه تم إجراء إنعاش قلب رئوي له، بعد توقف في عضلة القلب، مؤكداَ أن محمد تحت الملاحظة الدقيقة داخل غرفة العناية المركزة، مشيراَ إلى أن وعي اللاعب ضعيف، داعياً الله أن يشفي محمد شوقي، ويخرج سالما من الأزمة التي يتعرض لها.