عاد من الاعتزال لولاية ثالثة.. رانييري يتولى تدريب روما رسميًا

أعلن نادي روما الإيطالي اليوم الخميس، رسميًا تعيين المدرب المخضرم كلاوديو رانييري في منصب المدير الفني للفريق الأول.

يأتي تعيين رانييري مديرًا فنيًا لفريق روما، بعد أيام قليلة من إقالة المدرب السابق إيفان يوريتش على خلفية النتائج المتذبذبة للفريق.

يشكل تعاقد روما مع رانييري عودة أسطورية للمدرب الإيطالي إلى قلعة الذئاب، حيث سبق له أن ارتدى قميص روما كلاعب، كما تولى تدريب الفريق في مناسبتين سابقتين، وحقق خلالهما العديد من الإنجازات.

رانييري يعود من الاعتزال لتدريب روما

وأكد نادي العاصمة الإيطالية أن رانييري سيؤدي دورًا حيويًا في النادي بعد نهاية الموسم الحالي، حيث سيشغل منصب مستشار للمالكين في جميع الشؤون الرياضية.

رغم تعيين رانييري، أكد روما على استمرار البحث عن مدرب جديد لتولي القيادة الفنية للفريق في الموسم المقبل، مشيرًا إلى أن رانييري سيكون له رأي في اختيار المدرب الجديد.

يمتلك رانييري سيرة ذاتية حافلة بالإنجازات، حيث سبق له تدريب العديد من الأندية الكبرى في أوروبا، أبرزها الإنجاز التاريخي مع ليستر سيتي، حينما قاده إلى تحقيق لقب الدوري الإنجليزي الممتاز في موسم 2015-2016.

ويأتي تعاقد روما مع كلاوديو رانييري بعد فترة قصيرة من إعلانه اعتزال التدريب، بعد نجاحه في الحفاظ على كالياري في الدوري الإيطالي.