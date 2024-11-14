"مدبولي": كلمة السيسي في القمة العربية الإسلامية أكدت على ثوابت الخارجية المصرية

تحدث الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن أهمية القمة العربية الإسلامية غير العادية التي عقدت في الرياض، مشيدًا بكلمة الرئيس السيسي التي حملت في طياتها تأكيدا راسخا على ثوابت السياسة الخارجية المصرية، إذ أكد رئيس الجمهورية الرفض القاطع للعدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني والأرض اللبنانية، مؤكدا تضامن مصر مع القضايا العربية العادلة.

وأضاف رئيس الوزراء خلال مؤتمر صحفي، تنقلها قناة "إكسترا نيوز"، أنّ الرئيس السيسي طالب المجتمع الدولي بعدم وجود ازدواجية فى المعايير، وأن يكون هناك تدخل حاسم لإيقاف هذا العدوان غير المسبوق وغير المبرر، على أهالينا في فلسطين ولبنان، وتمسك مصر بكل الثوابت التي تنتهجها السياسة المصرية في هذه الفترة، وأنه مازال هناك الفرصة متاحة أمام المجتمع الدولي لحل المشكلة، تفاديا لتفاقم الأزمة على نطاق المنطقة بأكملها.