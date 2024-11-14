رئيس مطاي يتابع حملات النظافة بالأحياء بمركز المدينة

تابع تاج جلال أبو سداح رئيس مركز ومدينة مطاي، حملات النظافة اليومية بالقري والاحياء ، حيث تابع رئيس المركز وباشراف فضل الجبالي وهشام حسانين نائبا رئيس المركز أعمال رفع القمامة من نقط تجميعها بالمدينة.

حيث جرى رفع المخلفات بحى شرق المدينة ، منطقه شرق المحطة وأمام وخلف مدرسه التجريبيه ومنطقه كوبري الشيخ عبد المنعم ، وطريق عمارات ارض الروبه.

كما جرى رفع المخلفات من أماكن تجميعها بحي شمال المدينه بشارع التجاره وشارع المدينه وشارع المدارس وشارع الثوره ،

واستمر حي غرب المدينه في رفع المخلفات من نقاط تجميعها بشوارع ٢٤٢ وشارع الرباط ومطاي البلد وحول مدرسه الشهيد عرفات ومدرسه عثمان بن عفان.

كما جرى رفع المخلفات من اماكن تجميعها بحى جنوب المدينة منطقه جامع الزاويه والعمراني وشارع الثوره وأمام مدرسه الشعراوي .



وأكد رئيس المركز على استمرار حملات النظافه اليوميه بالمدينه والقرى لرفع كفاءة منظومه النظافه بالمركز.