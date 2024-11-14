هبة جلال: الدولة بذلت جهداً كبيراً للنهوض بالملف الحقوقي خلال السنوات الماضية

أكدت الإعلامية هبة جلال، أهمية الحديث عن الجانب الثقافي والفكري في ملف حقوق الإنسان في مصر، مشيرة الى أهمية توعية المواطنين بحقوقهم وواجباتهم.

وأضافت "جلال"، خلال كلمتها في الجلسة المشتركة بين المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والمجلس القومي لحقوق الإنسان، حول ملف حقوق الإنسان، بمشاركة أعضاء المجلس القومي وعدد من رؤساء مجالس إدارات وتحرير الصحف والقنوات والمواقع الإخبارية، "لا يجب أن نغفل الحديث عن التوعية الثقافية في الملف".

ولفتت إلى أن اختلاف مفهوم ملف حقوق الإنسان في مصر والدول العربية عن مفهومه في المجتمع الغربي والدول الأوروبية التي يصدر عنها تلك التقارير مسيسة حول حقوق الإنسان في مصر.

وأكدت على أن الدولة المصرية بذلت جهداً كبيراً في منح المواطنين حقوقهم الأساسية من خلال المبادرات وغيرها، اختلاق المجتمع الغربي حول الوضع الحقوقي في مصر، يتطلب وجود مقالات شارحة لوضع الملف في مصر.

يذكر أن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة الكاتب الصحفى كرم جبر، عقد جلسة مشتركة مع المجلس القومى لحقوق الإنسان، برئاسة الدكتورة مشيرة خطاب، حول ملف حقوق الإنسان، بمشاركة أعضاء المجلس القومي وعدد من رؤساء مجالس إدارات وتحرير الصحف والقنوات والمواقع الإخبارية.

وخرجت الجلسة بعدد من التوصيات التي من شأنها أن تعكس التقدم الذي حدث في ملف حقوق الإنسان في مصر، في وسائل الإعلام المختلفة.