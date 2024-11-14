وزير الشباب يبحث مع محافظ بورسعيد المشروعات الجاري تنفيذها بالمحافظة

التقي الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، عبر الفيديو كونفرانس، باللواء أركان حرب محب حبشي محافظ بورسعيد والنائب الدكتور محمود حسين رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب وكامل ابو علي رئيس النادي المصري وبحضور اللواء . د. مهندس حازم حسن رئيس مجلس إدارة شركة وادي النيل واللواء أحمد صلاح والعميد محمد الكيلاني والعميد محمد القاضي قيادات المكتب الاستشاري بالكلية الفنية العسكرية " استشاري وزارة الشباب والرياضة " والدكتور الاستشاري مدحت الشاذلي ولفيف من قيادات وزارة الشباب والرياضة، وذلك لبحث آخر مستجدات الأعمال الإنشائية وأعمال التطوير التابعة لوزارة الشباب والرياضة التي تشرف على تنفيذها الجهات المشاركة باللقاء.



في مستهل اللقاء تقدم وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي بالتهنئة للواء حازم حسن بتوليه رئاسه مجلس إدارة شركة وادي النيل كما توجه بالشكر لرئيس الشركة السابق علي جهده وتعاونه مع الوزارة خلال الفترات الماضية.

وتطرق اللقاء إلي الوقوف علي آخر مستجدات الأعمال المشتركة بين الوزارة وشركة وادي النيل والفنية العسكرية والتي منها علي وجه الخصوص ستاد المصري الجديد والذي يجري الان أعمال تطويره علي أعلى مستوي.

وشهد اللقاء الاتفاق بين كلا من وزير الرياضة ومحافظ بورسعيد ورئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب والقائمين علي تنفيذ المشروع بضرورة الانتهاء من الأعمال الجارية في ستاد المصري الجديد على أن يتم الانتهاء منها في أسرع وقت وان يكون العمل المنفذ علي أعلي مستوي علي ان يتم الاستمرار في عقد الاجتماعات الدورية لمتابعة الأعمال والانتهاء منها مع الوضع في الاعتبار تسريع وتيرة العمل للانتهاء من تنفيذ المشروع بأقرب وقت ممكن .

واستطرد وزير الشباب والرياضة خلال اللقاء ان ستاد المصري الجديد سيكون صرحاً رياضياً متميزاً يليق بمحافظة بورسعيد وأبنائها.