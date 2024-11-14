ضبط 3 أطنان لحوم مجمدة وأغذية فاسدة في الدقهلية

أعلن اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، اليوم الخميس، ضبط أكثر من 3 أطنان لحوم ومواد غذائية متنوعة غير صالحة للاستهلاك الآدمي خلال حملات تفتيش على منشآت بيع وتداول السلع الغذائية وجرى إحالة المخالفات للنيابة العامة لإعمال شئونها حفاظا على سلامة وصحة المواطنين.

وأكد "محافظ الدقهلية" على إستمرار أعمال الحملات التموينية بنطاق المحافظة وأنه لن يسمح بالفساد خاصة فى الأسواق ومحلات بيع السلع الغذائية والتموينية،مشددا على تكثيف الحملات لضبط الأسعار ومنع الغش التجاري والإحتكار.

جاء قرار محافظ الدقهلية بعد اطلاعه على التقرير الذي عرضه الدكتور علي حسن مدير مديرية التموين بالدقهلية بشأن الحملات التموينية التي تم تنفيذها بإشراف ومتابعة محمد زغلول مدير عام إدارة الرقابة التموينية والدكتورة شيماء الهندى مدير عام شئون التجارة الداخلية بمديرية التموين.

وأوضح مدير مديرية التموين أنه جرى ضبط 24 ألف زجاجة زيت ،طن بودرة PVC ،طن أرز، 500 بالتة سكر،500 بالتة مكرونة،طن ملح ،500 كيلو مخللات،3780 علبة سجائر.

وأضاف أن الحملات التي تم تنفيذها قامت بتحرير 255 مخالفة في مجال الرقابة على المخابز وتحرير 120 مخالفة في مجال الرقابة على الأسواق بنطاق المحافظة وتم إحالتها للنيابة لاتخاذ إجراءاتها.

وشملت نقص وزن وعدم وجود بون صرف وعدم نظافة أدوات عجين وتصرف في دقيق وعدم مطابقة مواصفات وعدم وجود قائمة بيانات وتوقف عن الإنتاج وعدم وجود سجل تفتيش وتجميع دقيق وبطاقات وعدم وجود ميزان .

وفي مجال الرقابة على الأسواق شملت المخالفات مزاولة نشاط بدون ترخيص وسلع مجهولة المصدر وعدم وجود شهادات صحية وعدم الإعلان عن الأسعار وذبح خارج السلخانة وسلع بدون فواتير وتجميع سلع مدعمة وبيع بأزيد من السعر الرسمي واستخدام اسطوانات غاز في غير الغرض المخصص لها وتم اتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالفين.

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