مقتل 15 شخصًا في قصف إسرائيلي على ضواحي العاصمة السورية دمشق

قالت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) إن 15 شخصا على الأقل قتلوا، وأصيب 16 آخرون في هجمات إسرائيلية على ضواحي العاصمة السورية دمشق اليوم الخميس.



ونقل عن مصدر عسكري قوله، إن العدو الإسرائيلي شن عدواناً جوياً من اتجاه الجولان المحتل استهدف عدداً من الأبنية السكنية في ضاحية المزة بدمشق ومنطقة قدسيا بريف دمشق".



وأضاف المصدر، أن من بين الضحايا عدداً من الأطفال والنساء، مضيفاً أن الغارات أحدثت أضراراً مادية كبيرة في المباني المستهدفة والمباني المجاورة.



وفي وقت سابق من اليوم، ذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان أن أربعة أشخاص قتلوا في الغارة على المزة.