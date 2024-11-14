رئيس مدينة مطاي يتابع أعمال القافلة الطبية بقرية منبال

تابع تاج جلال أبو سداح رئيس مركز ومدينه مطاي، أعمال القافلة الطبية بالوحدة الضحيه لقرية منبال لخدمة أهالي قطاع منبال، والقرى المجاورة ،وذلك بالتعاون بين الوحدة المحلية والإدارة الصحية وحزب مستقبل وطن لاستقبال القافلة الطبية ضمن مبادرة بدايه جديدة لبناء الإنسان، تحت إشراف هشام محمد حسانين نائب رئيس المركز وهشام عبد الحليم رئيس قريه منبال.



وضمت القافله الطبية جميع التخصصات لتوقيع الكشف المجاني على المواطنين، وصرف العلاج مجاني والتحويل للعمليات إذا لزم الأمر.

وقال تاج جلال أبو سداح رئيس المركز، أن مبادرة بداية لبناء الإنسان، مشروع الدولة العملاق الذي جاء لتغير حياة أكثر من نصف سكان مصر، والذي تمثل أحد نماذج تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، مثل حق المواطن في العيش والارتقاء بالمستوى الاجتماعي، والصحي والتعليمي والاقتصادي والسكني، والحياة الكريمة.

إذ تشهد قرى الريف المصري تطورًا غير مسبوق في كافة القطاعات، كإنجاز جديد للدولة المصرية، وأكبر دليل على الجمهورية الجديدة.