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الخميس 14 نوفمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

استشهاد 9 أشخاص في قصف إسرائيلي على بعلبك في لبنان

قصف لبنان
قصف لبنان
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استشهد تسعة أشخاص على الأقل وأصيب خمسة آخرون في قصف إسرائيلي على مبنى من طابقين في مدينة بعلبك في منطقة البقاع اللبنانية بعد ظهر اليوم الخميس.

أدى الهجوم إلى تدمير مبنى من طابقين، ومن المتوقع أن يرتفع عدد القتلى مع استمرار رجال الإنقاذ في البحث بين الأنقاض.

واضطر عدد كبير من سكان بعلبك إلى الفرار في الأسابيع الأخيرة وسط أوامر الإخلاء الإسرائيلية وحملات القصف للمدينة التاريخية.

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