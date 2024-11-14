استشهاد 9 أشخاص في قصف إسرائيلي على بعلبك في لبنان

استشهد تسعة أشخاص على الأقل وأصيب خمسة آخرون في قصف إسرائيلي على مبنى من طابقين في مدينة بعلبك في منطقة البقاع اللبنانية بعد ظهر اليوم الخميس.



أدى الهجوم إلى تدمير مبنى من طابقين، ومن المتوقع أن يرتفع عدد القتلى مع استمرار رجال الإنقاذ في البحث بين الأنقاض.



واضطر عدد كبير من سكان بعلبك إلى الفرار في الأسابيع الأخيرة وسط أوامر الإخلاء الإسرائيلية وحملات القصف للمدينة التاريخية.