نقيب الموسيقيين التونسيين يلتقي طارق سعدة

يلتقي الدكتور طارق سعدة، عضو مجلس الشيوخ – نقيب الإعلاميين المصريين، وفد من نقابة المهن الموسيقية التونسية برئاسة الموسيقار وليد الزواغي، نقيب الموسيقيين التونسيين، خلال زيارة يجريها الوفد لمصر، لبحث سبل التعاون، بين الجانبين، بالإضافة إلى الإثناء على الدور الإعلامي البارز، والمكانة الريادية لمصر في كافة المجالات الثقافية والفنية والإعلامية.

وقال الدكتور طارق سعدة، إنه يرحب بالزيارة واستقبال الوفد التونسي، ويسعد بمناقشة أي نوع من أنواع التعاون، ما دام في خدمة النقابة وأعضائها، ويعزز من الانفتاح على الثقافات المختلفة، ويؤكد على الشراكة والقرب بين البلدين الشقيقين، والعادات المشتركة لدى الشعبين.

وفي ذات السياق، أوضح الزواغي، أن الزيارة إلى مصر لتعزيز الشراكة والتعاون مع النقابات المهنية الحرة من أجل التطوير وتنمية المهارات ورفع مستوى الكفاءات، وهو ما دفعنا إلى زيارة نقابة الإعلاميين للتعرف على ما تقوم به النقابة في خدمة أعضائها ودورها في المجال الإعلامي.

وأشار نقيب الموسيقيين التونسيين، إلى أن الوفد المرافق له، يضم المستشار القانوني للنقابة أحمد بن حسانة، والمسؤول عن العلاقات الخارجية المكلف بالأنشطة الثقافية رؤوف كاده، لتوضيح بعض نقاط الإلتباس لدى بعض النقابات والشخصيات المصرية، حول مفهوم النقابات والمهن الحرة داخل تونس، ومن يحق له توقيع البروتوكولات والتعاون مع مؤسسات سواء كان في داخل تونس أو خارجها.

يذكر أن وفد من النقابة الأساسية للمهن الموسيقية التونسية - الاتحاد العام التونسي للشغل، يجري زيارة رسمية إلى مصر، خلال الفترة من 17 حتى 21 نوفمبر الجاري، وذلك تلبية لدعوة من المنتج الفني ياسر زايد، وتتضمن الزيارة برنامج مكثف وزاخر باللقاءات والشراكات الفنية.