انطلاق النسخة الثالثة من المؤتمر الدولي للتأهيل وإصابات الملاعب

انطلق اليوم الخميس، فعاليات النسخة الثالثة من المؤتمر الدولي "للتأهيل والتعافي" للرياضيين وذوي القدرات الخاصة، حيث يقام على مدار يومي الخميس والجمعة، بحضور نخبة من الأطباء والمتخصصين في مجالات التأهيل والتعافي وإصابات الملاعب.

وتأتي إقامة النسخة الثالثة من المؤتمر الدولي "للتأهيل والتعافي" للرياضيين وذوي القدرات الخاصة، بعد نجاح النسخة الاولى والثانية، والتي شهدت مشاركة العديد من الكوادر العالمية من أجل تأهيل الأطباء المصريين والمختصيين في التأهيل بالشكل الأمثل، وتوفير الإطلاع الكامل على أحدث التقنيات العالمية.

وكان أبرز المشاركين خلال النسخ الماضية خبراء الطب الرياضي بالدوري الإنجليزي لكرة القدم، والدكتور أحمد عبد العزيز الرئيس الشرفي للمؤتمر، ومجموعة من الأطباء العرب، ومسؤولي وزارة الشباب والرياضة، ومحمد أبو العلا رئيس الجهاز الطبي للمنتخب المصري لكرة القدم، والدكتور سامي سعد نقيب العلاج الطبيعي، والذي أكد على أهمية العلاج الطبيعي في التعافي والتشافي وهو الهدف الرئيسي من إقامة المؤتمر.

ومن المقرر أن يشهد المؤتمر إقامة ورش عمل، خاصة لأخصائي العلاج الطبيعي داخل مصر والعاملين في الأندية والاتحادات الرياضية، لشرح كافة الأمور المتعلقة بإصابات الملاعب، من خلال نخبة من الخبرات والكوادر في الطب الرياضي، حيث يقومون بإعطاء محاضرات شاملة في مجال الإصابات الرياضية وتأهيل اللاعبين بالشكل العلمي الصحيح بعد الإصابة وكذلك التركيز على أفضل الطرق لحماية اللاعب من تكرار الإصابة.

وقال الدكتور رفيق رضوان رئيس الدولي للتأهيل والتعافي، إن الهدف الرئيسي من المؤتمر هو تطوير المنظومة الطبية المصرية، وجعلها مواكبة لاحدث التقنيات العالمية.

وتابع أن المؤتمر يتيح لشباب الأطباء والمختصين في مجال التأهيل والتعافي، التعرف على احدث التقنيات العالمية، والأبحاث الطبيّة الجديدة، مما يساعدهم على تطوير قدراتهم ومهاراتهم.

فيما أكد الدكتور علاء الدين عبد الرازق مدير المؤتمر الدولي للتأهيل والتعافي، أن كل نسخة يقام خلالها المؤتمر يحرص القائمين جلب أبرز وأشهر الأطباء على المستوى العالمي من أجل إعطاء فرصةً اكبر للمشاركين بالتعرف والتدريب على احدث الوسائل العلاجية المستخدمة في دول العالم.

وأكمل أن النسخة الثالثة من المؤتمر تأتي بعد نجاح آخر نسختين والإشادات الدولية والمحلية الكبيرة التي حظي بها المؤتمر خلال السنوات الماضية، مشدداً على أن النسخة الثالثة تأتي من أجل استمرار هذا النجاح، ولتطوي المنظومة الطبية المصرية والطب الرياضي بالشكل الأمثل.

الجدير بالذكر أن النسخة الثالثة من مؤتمر التأهيل والتعافي تأتي بمشتركة خبراء دوليين من 8 دول كما يلي : ألمانيا- السعودية - سلطنة عمان - فلسطين - إنجلترا- الأردن- جنوب أفريقيا بالإضافة إلى مصر البلد المنظم.