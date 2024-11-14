محافظ القاهرة يتفقد سوق 15 مايو تمهيذًا لطرحه للاستغلال التجارى

تفقد د. إبراهيم صابر محافظ القاهرة سوق 15 مايو الذى أقامته محافظة القاهرة بالتعاون مع وزارة الاسكان على مساحة 15 فدانا تمهيذًا لطرحه بالتنسيق بين الجانبين للاستغلال التجارى .

ويضم السوق ٩٧٩ محلًا تجاريًا بمساحات تترواح من ٦م2 حتي ٤٩ م2 إلى جانب مساحات لإقامة سوق اليوم الواحد بنظام العرض المكشوف (جمالون) بمسطح ٥٩١٠م٢ للاستخدام للأنشطة المختلفة مثل المعارض الموسمية ، والمعارض الدائمة .

ويضم السوق المتوفر به كافة المرافق (مياه - صرف – كهرباء)، مبنًا إداريًا ، ونقطة شرطة، ومبنًا للاسعاف، ومبنًا للإطفاء، ومسجد، وخزان حريق، وموقف سيارات سعة ١٨٠ سيارة، و2 موقف سيرفيس سعة ٢٤ ميكروباص، و۳موقف اتوبيس سعة ١٢ أتوبيس .

والمحلات التجارية الموجودة بالسوق متعددة الاستخدام، وتوفر مباني الخدمات كافة متطلبات المترددين على المحلات التجارية، مع وجود شبكة طرق داخلية توفر سهولة الحركة، والسوق محاط بسور للتأمين و له بوابتان للتحكم في الدخول والخروج.

رافق المحافظ فى جولته م. أشرف منصور نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية، وم. على سعد رئيس جهاز تنمية مدينة 15 مايو، واللواء باسم عبد الحميد عمارة مديرية مديرية الإسكان بمحافظة القاهرة، وعدد من قيادات المحافظة.