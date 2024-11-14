حسين فهمي يشيد بجهود مدينة الإنتاج في ترميم الأفلام الروائية القديمة

أعربت مدينة الإنتاج الإعلامي برئاسة عبد الفتاح الجبالي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، عن خالص تقديرها وشكرها العميق، للفنان القدير النجم حسين فهمي، رئيس مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، الذي أشاد خلال كلمته في حفل افتتاح الدورة الـ 45 للمهرجان، بالمجهود الكبير الذي قام به مركز إحياء التراث السمعي والبصري بالمدينة، في إعادة ترميم مجموعة من روائع الأفلام الروائية القديمة، التي تمثل كلاسيكيات السينما المصرية، وإعادتها للحياة مرة أخري بأعلى درجات الجودة للصورة، ونقاء الصوت، بعد أن أصابها التلف والقدم وأصبحت غير صالحة للعرض السينمائي، وهي أفلام : القاهرة 30 ، الزوجة الثانية، الحرام، شىء من الخوف ، المستحيل ، السمان والخريف ، السراب ، قصر الشوق ، بين القصرين ، الشحات ، وسوف تعرض هذه الأفلام بنسختها المرممة خلال فعاليات المهرجان ، وبهذه المناسبة تقدم مدينة الإنتاج الإعلامي التهنئة للفنان القدير حسين فهمي رئيس مهرجان القاهرة السينمائي الدولي ، علي الافتتاح الرائع للدورة الـ 45 للمهرجان، متمنياً كل التوفيق والنجاح لفعاليات المهرجان والذي أصبح واحداً من أكبر التظاهرات الفنية علي مستوي العالم.

وثمن النجم الكبير خلال كلمته دور مركز إحياء التراث بالمدينة، في هذا الشأن ، واصفاً المركز بأنه " مركزاً رائع جداً ومميز علي مستوي العالم " مشيراً إلي أن التعاون مع المركز كان قد بدا منذ الدورة السابقة للمهرجان، التي تبنت مبادرة ترميم الأفلام المصرية القديمة، والتي تعد كنوز السينما المصرية، وقد تم بالفعل خلال تلك الدورة ترميم فيلمي " يوميات نائب في الارياف " " وأغنية علي الممر ".

وأضاف أن هناك 12 فيلماً قديماً أخرى تجري لها عمليات الترميم حالياً بالمدينة من روائع الافلام المصرية القديمة، وعمل الترجمة المكتوبة باللغات الاجنبية عليها لعرضها بصورة أوسع للجمهور علي مستوي العالم .

الجدير بالذكر أن مدينة الإنتاج الإعلامي قد وقعت من قبل، إتفاق مع الشركة القابضة للاستثمار في المجالات الثقافية والسينمائية التابعة لوزارة الثقافة لترميم 40 فيلماً روائياً قديماً من كلاسيكيات السينما المصرية ، وذلك بمركز إحياء التراث السمعي والبصري بالمدينة، كمرحلة أولي ضمن اكثر من 300 فيلماً مملوكاً لوزارة الثقافة والتي تمثل تاريخ السينما المصرية.

وقام الفنان القدير حسين فهمي بصحبة وفد الشركة القابضة بزيارة مركز إحياء التراث بالمدينة، وشاهدوا على الطبيعة عمليات ترميم الأفلام والمراحل التي تمر بها ، من نقل صورة الافلام القديمة المتهالكة إلى تقنية ال 4k ذات الجودة العالمية ، إضافة إلي عمليات الترميم الرقمي وتصحيح الألوان، التي تتم بمنتهي الدقة والاحترافية.

وخلال الزيارة أكد "فهمي" أن ترميم الافلام المملوكة للشركة القابضة ، تعد خطوة اولي للتعاون مع المدينة، سوف يعقبها العديد من الخطوات لترميم الكم الهائل من الأفلام تباعاً بمركز إحياء التراث ، وقدم الشكر لإدارة المدينة وكافة العاملين بالمركز علي هذا المجهود الرائع الذين يقومون به، من أجل الحفاظ علي التراث المصري من الافلام القديمة .

وفي هذا الإطار تؤكد مدينة الإنتاج الإعلامي، أنها لا تألوا جهداً في القيام بدورها الهام، في الحفاظ علي الكنوز المصرية من الأفلام الروائية القديمة، التي تمثل تاريخ السينما المصرية، وكذلك الأفلام الوثائقية التي تملكها مصر، والتي تعد كنزاً معلوماتياً غاية في الأهمية ، حيث قامت المدينة بترميم جريدة مصر السينمائية المملوكة للهيئة العامة للاستعلامات التي توثق الكثير من الأحداث التاريخية والمناسبات الكبري ويتم ذلك من خلال مركز الترميم السينمائي بالمدينة، والذي يعد الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط في هذا التخصص ، وبالتعاون مع الجهات الرسمية والوزارات والمؤسسات الفنية المعنية لهذا الامر، حيث تولي إدارة المدينة أهمية كبيرة بهذا المركز بتجهيزه بأحدث الأجهزة العالمية المطبقة في هذا المجال، وتزويده بالعناصر البشرية، المدربة تدريباً عالمياً للوصول إلى أعلى مستوى من الكفاءة والتميز لمواكبة المستويات العالمية المتخصصة في هذا المجال.