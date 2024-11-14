مدرب منتخب مصر السابق يعلق على ظاهرة "الانسحابات" في الدوري

علق الكابتن محمد كمال مدرب منتخب مصر السابق للكرة النسائية والمدير الفني لفريق البنك الأهلي لكرة القدم النسائية، على ظاهرة الانسحابات المتكررة ، وتردد أن هذه الانسحابات تهوي بملف الكرة النسائية في مصر بعد أن أصبح له شكل وتواجد بقوة، قائلاً " لا يمكن اتهام الاندية بالتخاذل ، لانه يجب أن يكون هناك نوع من أنواع التعاون بين الاندية واتحاد الكرة ، واتحاد الكرة تقع عليه مسؤولية كبيرة لانجاح منظومة الكرة النسائية في مصر ".

وأضاف مدرب منتخب مصر السابق، في تصريحات خاصة لـ"البوابة نيوز"، أن من الممكن ان يدعم اتحاد الكرة الفرق التي ليس لها امكانيات تساعدها على الاستمرارية، والدعم هنا ليس شرط أن يكون دعم مادي فقط، ولكن يمكن أن يكون دعم معنوي وذلك من خلال توفير اتوبيسات لنقل اللاعبات او توفير ادوات وملابس ، وذلك لضمان أن الدعم يصل للكرة النسائية في الاندية أيضا.

وأشار إلى أن ظاهرة الانسحابات تكون مؤثرة بشكل كبير للاعبات والمدربين، لان هناك أندية كبيرة مثل الاهلي وبيراميدز وغيرها عندما يوجهون أندية ضعيفة، فالحالة النفسية للاعبات تكون متأثرة بشكل كبير، وعند بدأ المباريات واحراز اهداف كثيرة في دقائق قليلة جدا من عمر المباراة يؤثر سلبا على اللاعبات والمدربين في هذه الأندية، لذا هذه الاندية تحتاج لدعم أكثر من أن نلصق بها كلمات أنها تؤثر على شكل دوري الكرة النسائية.