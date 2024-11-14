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الخميس 14 نوفمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

مواعيد قطار تالجو على خط القاهرة - الإسكندرية

قطار تالجو
قطار تالجو
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تقدم لكم "البوابة نيوز" مواعيد قطارات تالجو الإسبانية علي خط القاهرة - الإسكندرية والعكس وهي كالآتي: 

خط القاهرة - الإسكندرية
- قطار رقم 2025 تالجو يتحرك من محطة القاهرة الساعة 8:00 صباحًا ويصل محطة الإسكندرية الساعة 10:30صباحًا.

- قطار رقم 2023 تالجو يتحرك من محطة القاهرة الساعة 2:00 مساءً ويصل محطة الإسكندرية الساعة 4:30 مساءً.

- قطار رقم 2027 تالجو يتحرك من محطة القاهرة الساعة 7:00 مساءً ويصل محطة الإسكندرية الساعة 9:30 مساءً.

خط الإسكندرية - القاهرة
- قطار رقم 2022 تالجو يتحرك من محطة الإسكندرية الساعة 7:00 صباحًا ويصل محطة القاهرة الساعة 9:35 صباحًا.

- قطار رقم 2024 تالجو يتحرك من محطة الإسكندرية الساعة 2:00 مساءً ويصل محطة  القاهرة الساعة 4:30 مساءً.

- قطار رقم 2026 تالجو يتحرك من محطة الإسكندرية الساعة 6:50 مساءً ويصل محطة القاهرة الساعة 9:20 مساءً.

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