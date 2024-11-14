البيض بـ140 جنيها.. محافظ الدقهلية في جولة بشوارع المنصورة وطلخا ويتفقد أسعار السلع

أجرى اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، اليوم الخميس، حالة عدد من شوارع مدينتي المنصورة وطلخا للوقوف على حالة النظافة العامة وإشغالات بالشوارع والميادين.

تفقد محافظ الدقهلية خلال جولته شوارع طريق بلقاس، والمعاهدة، وصلاح سالم في طلخا ، وشوارع المشاية وبورسعيد والجلاء وساميه الجمل وأحمد ماهر بالمنصورة .

ووجه محافظ الدقهلية سيد النخيلي رئيس مركز ومدينة طلخا بالمتابعة المستمرة لحالة النظافة بالشوارع ومتابعة وجود صناديق القمامة أمام المحلات ومنع أية اشغالات بالشوارع.

وتفقد "مرزوق "منفذ بيع السلع الغذائية بحي غرب المنصورة ووجه وكيل وزارة التموين بالمتابعة المستمرة لأسعار السلع وأوضح أن البيض متوفر بالمنافذ بسعر مابين 140 الى 150 للطبق.

كما تفقد محافظ الدقهلية عدد من مجمعات بيع السلع الغذائية للتأكيد على البيع بأسعار مخفضة وضرورة الإعلان عن الأسعار والتأكد من سلامة السلع المعروضة.

وتابع محافظ الدقهلية كذلك حملة شرطة المرافق لإزالة الإشغالات بشارع الجلاء مؤكدا على استمرار حملات رفع الإشغالات والمخالفات من مختلف الشوارع والميادين.

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