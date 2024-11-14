محافظ بني سويف يوقع بروتوكول تعاون مع مؤسسة مصر الخير

شهد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، مراسم توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين شركة مياه الشرب والصرف الصحي ببني سويف ومؤسسة مصر الخير،في مجال تحسين مستوى الخدمة المقدمة في قطاع مياه الشرب والصرف الصحي،حيث وقع على البروتوكول: المهندسة دينا عمر سليمان رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي ببني سويف، والأستاذة عفاف الجوهري، رئيس قطاع الصحة بمؤسسة مصر الخير ،وفي حضور عدد من المسؤولين و التنفيذيين بالشركة والوحدة المحلية والمؤسسة

وبحسب البروتوكول الذي تم توقيعه "تحت رعاية محافظ بني سويف" سيتم إحلال وتدعيم خط طرد محطة مياه البديني بطول يزيد عن 2 كم متر لخدمة 300 ألف مستفيد بقرى و نجوع مركز إهناسيا، وذلك تحت إشراف شركة مياه الشرب والصرف الصحي، والتي تتولى أيضًا التنسيق فيما يتعلق بإعادة الأوضاع إلى طبيعتها عقب انتهاء الأعمال، والإشراف على تنفيذ كافة الإجراءات الفنية، بما في ذلك طرح المناقصات اللازمة لضمان إنجاز العملية بكفاءة وفعالية.

أثنى المحافظ على هذه الخطوة الهامة ،معرباً عن ترحيبه الكامل بالتعاون بين الأجهزة التنفيذية والمجتمع المدني في سبيل دعم وتعزيز مستوى الخدمات والمرافق ، خاصة في قطاع حيوي مثل مياه الشرب والصرف الصحي ، مشيدًا بدور مؤسسة مصر الخير في المساهمة الفاعلة لتحسين مستوى معيشة المواطنين وتوفير احتياجاتهم الأساسية انطلاقًا من كون المجتمع المدني شريكا أساسيا في تحقيق التنمية، لاسيما وأن المؤسسة أحد أبرز الموقعين على وثيقة توحيد جهود العمل الأهلي التطوعي.