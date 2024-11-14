دعم مزارعى مطروح بـ200 ألف جنيه لمكافحة الآفات

أكد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، اليوم الخميس، استمرار جهود المحافظة في دعم المزارعين مع تخفيف الأعباء والحفاظ على الثروة الزراعية، مشيرا إلى موافقة علاء الدين فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي على دعم مزارعى مطروح بمبلغ ٢٠٠ ألف جنيه لمكافحة الآفات.



وأوضح المهندس أحمد يوسف مدير عام مديرية الزراعة بالمحافظة، أنه سيتم دعم المزارعين في مكافحة الآفات بأسعار مخفضة، وذلك خلال مواعيد رش مبيدات مكافحة الآفات بالزراعات الأساسية خاصة الزيتون بمساحة ٦٠ ألف فدان، والتين بمساحة ٥٠ ألف فدان، والنخيل بمساحة ١٢ ألف فدان.



ووجه اللواء خالد شعيب محافظ مطروح الشكر والتقدير لوزير الزراعة واستصلاح الأراضي على جهود ودعم تنمية الثروة الزراعية بالمحافظة.