مركز التنمية الشبابية بالجزيرة يكرم المتفوقين رياضيا

كرمت إدارة مركز التنمية الشبابية بالجزيرة برئاسة جمال الرملي المتفوقين رياضيا بمختلف الألعاب الجامعية والفردية وصرف مكافآت خاصة للاعبين والأجهزة الفنية.

وقام شريف منصور المدير التنفيذي وصابر عبد الغني مدير النشاط الرياضي بتكريم أصحاب الهمم في مختلف الألعاب وفرق كرة القدم بالمراحل العمرية المختلفة بالإضافة إلى عدد من الألعاب الفردية علي رأسها التايكوندو والسباحة والجمباز وألعاب القوى والمصارعة والكاراتيه والملاكمة والكيك بوكس والشطرنج والكونج فو.

وقامت إدارة مركز التنمية الشبابية بالجزيرة بمشاركة ادارة العلاقات العامة والإعلام بتسليم اللاعبين والأجهزة الفنية شهادات التقدير والمكافات فى احتفالية داخل ملعب كرة القدم والصالات الرياضية المختلفة الخاصة بكل لعبة، وشارك اللاعبون المكرمون بمجموعة من العروض الرياضية الخاصة قبل مراسم الاحتفال والتكريم.

يأتي هذا فى إطار التعاون بين اللجنة المشرفة على المركز والإدارة من أجل رعاية ودعم الأبطال الرياضيين في مختلف الألعاب.

جاء ذلك في إطار خطة وزارة الشباب والرياضة برئاسة الدكتور أشرف صبحي في تكريم وتحفيز الأبطال الرياضيين الموهوبين في جميع المراحل العمرية ومختلف الألعاب الرياضية.