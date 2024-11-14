حسين فهمي أول الحاضرين على الريد كاربت ثاني أيام مهرجان القاهرة السينمائي.. صور وفيديو

وصل قبل قليل، النجم الكبير حسين فهمي لمهرجان القاهرة السينمائي والمنعقد في دار الأوبرا المصرية.

ورصدت عدسة “البوابة نيوز”، وصول النجم الكبير للمهرجان في ثاني أيامه؛ لاستقبال الضيوف ومتابعة الاحتفال الكبير والندوات والتكريمات المنعقدة بدار الأوبرا.

وافتتح الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، فعاليات الدورة الـ45 لمهرجان القاهرة ‏السينمائي الدولي، برئاسة الفنان الكبير، حسين فهمي، والتي تقام خلال الفترة من 13 إلى ‏‏22 نوفمبر الجاري، وأقيمت فعاليات الاحتفال بالمسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، ‏بحضور نخبة من نجوم وصناع السينما بمصر والعالم.

وقال الفنان حسين فهمي: " أن هذه الدورة المؤجلة، تضامنًا مع أشقائنا في غزة وفلسطين المحتلة، فقد كانت، وما زالت، وستظل القضية ‏الفلسطينية هي قضية مصر، وقضية كل إنسان يناضل من أجل العدالة والإنصاف والحرية ‏والكرامة، وعندما نتحدث عن غزة وفلسطين، لا ‏يمكننا أن ننسى إخوتنا في لبنان الذين عانوا سنوات مديدة، وما زالوا يواجهون اختبارات ‏صعبة، ونحن نعبر عن تضامننا الكامل معهم أيضًا".‏

ووجه فهمي، الشكر، إلى وزير الثقافة على تقديم مختلف أشكال الدعم لإقامة المهرجان بما ‏يليق بمكانة مصر وريادتها الإقليمية والدولية، كما وجه الشكر، إلى الدكتورة نيفين ‏الكيلاني، وزيرة الثقافة السابقة.

وأعرب رئيس المهرجان عن اعتزازه بأن جميع رعاة المهرجان من المصريين بنسبة 100%، يمثلون ‏مختلف الصناعات المصرية القادرة على إثبات جدارتها.‎

وأوضح أن مهرجان القاهرة السينمائي يشارك فيه هذا العام 194 فيلمًا من 72 دولة، من بينها ‏‏10 أفلام تُعرض لأول مرة، و52 فيلمًا عرضًا عالميًا أولًا.

حسين فهمي أول الحاضرين على ريد كاربت ثاني أيام مهرجان القاهرة السينمائي

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