محافظ بني سويف يُعزي شيخ الأزهر في وفاة شقيقته

قدم الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، التعازي والمواساة للإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، في وفاة شقيقته، وذلك بالإنابة عن الجهاز التنفيذي للمحافظة وأبناء بني سويف، داعياً الله أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته، وأن يلهم الأسرة الكريمة الصبر والسلوان.

جاء ذلك خلال اجتماع المجلس التنفيذي الذي حضره : بلال حبش نائب المحافظ، اللواء حازم عزت السكرتير العام، العميد أركان حرب محمد سمير المستشار العسكري للمحافظة،أحمد دسوقي مدير مكتب المحافظ، لمياء العربي مدير المجالس واللجان بالمحافظة،بالإضافة إلى أعضاء المجلس التنفيذي من رؤساء الوحدات المحلية ووكلاء الوزارات والمديريات والمصالح الحكومية والمجالس القومية المتخصصة والجامعات والإدارات المركزية بديوان عام المحافظة.

كما حرص المحافظ_في اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة_على الترحيب بالأعضاء الجُدد في أول تمثيل رسمي لهم في اجتماع المجلس، وهم: أسامة سعيد وكيل وزارة الزراعة، أحمد عراقي رئيس الإدارة المركزية للمنطقة السادسة بهيئة الطرق والكباري في بني سويف، أمل الهواري وكيل وزارة التربية والتعليم، محمد جنيدي مدير الإدارة العامة للمرور، ومحمد فؤاد رئيس فرع الهيئة العامة للتأمين الصحي، متمنياً لهم التوفيق في أداء مهامهم وتنفيذ التكاليف المنوطة بهم.