تفاصيل الجولة الأولى للمشاورات السياسية بين مصر وجنوب أفريقيا بالقاهرة

استقبل د. بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة، رونالد لامولا وزير العلاقات الدولية والتعاون لجمهورية جنوب أفريقيا، اليوم الخميس، حيث عقدت الجولة الأولى من المشاورات السياسية بين وزارتي خارجية مصر وجنوب أفريقيا، بناءً على توجيهات القيادة السياسية في كلا البلدين، ووفقًا لتوصيات الدورة العاشرة للجنة المشتركة التي انعقدت في مايو 2024، بهدف توحيد الرؤى وتنسيق المواقف تجاه التحديات الإقليمية والدولية الراهنة.

وصرح السفير تميم خلاف المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، بإنه خلال المشاورات السياسية، أشاد الوزيران بعمق العلاقات التاريخية بين مصر وجنوب أفريقيا، وأعربا عن تطلعهما لتحقيق مزيد من التعاون في مختلف المجالات، كما تم التأكيد على ضرورة الارتقاء بالعلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين بما يتناسب مع وضعهما وإمكاناتهما في القارة الأفريقية، وأهمية تفعيل آلية لمتابعة تنفيذ مخرجات الدورة العاشرة للجنة المشتركة، وضمان استمرار التنسيق بين البلدين لتحقيق المصالح المشتركة.

وأضاف المتحدث الرسمى، أن المشاورات شهدت تناول الاوضاع الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، حيث تم التأكيد على أهمية استمرار التعاون في مواجهة التحديات الراهنة في منطقة الشرق الأوسط والقارة الإفريقية.

وتبادل الوزيران الرؤى حول الموضوعات ذات الصلة بالاتحاد الافريقي وكيفية تعزيز التكامل بين دول القارة. وتطرق النقاش إلى تطورات الأوضاع في قطاع غزة والسودان وليبيا والقرن الافريقى ومنطقة الجنوب الافريقى والبحيرات الوسطى والأمن المائى.

وفيما يتعلق بالتطورات في غزة، تناول الوزيران جهود مصر في الوساطة للتوصل لوقف فورى لإطلاق النار، وكذلك تطورات المسار القانوني أمام محكمة العدل الدولية في مواجهة الانتهاكات الإسرائيلية الصارخة بقطاع غزة.

وقد وقع الجانبان فى نهاية المشاورات على بيان ثنائى مشترك، وأعقب ذلك مؤتمر صحفي لوزيري خارجية البلدين.

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