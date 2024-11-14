غدًا.. الروم الأرثوذكس يبدأون صوم الميلاد

أكد الأنبا نيقولا، مطران طنطا للروم الأرثوذكس، أن الكنيسة الشرقية الأرثوذكسية ستبدأ صوم الأربعين المقدس اعتبارًا من غد الجمعة، وحتى 24 من نفس الشهر.

وأوضح الأنبا نيقولا، أن هذا التوقيت تم تحديده وفقًا لقرار المجمع الذي انعقد في القسطنطينية عام 1166، والذي قرر أن مدة الصوم تكون أربعين يومًا، بعد أن كانت تمارس لفترات أقصر في بعض المناطق، تراوحت بين سبعة أيام أو سبعة أسابيع.

وأضاف الأنبا نيقولا، أن الصوم ليس هدفًا بحد ذاته، بل هو وسيلة للتقرب إلى الله والتأمل الروحي، مشيرًا إلى أن الشعوب القديمة استخدمت الصوم كوسيلة للسمو الروحي والتخلص من الملذات الجسدية، لا سيما قبل القيام بمهام صعبة أو طلب المغفرة والشفاء.

وأكد أن الصوم ليس عقوبة أو تعذيبًا للجسد، بل وسيلة للتوبة والتجدد الروحي.