محافظ الشرقية يلتقي نواب البرلمان لاستعراض وحل مشاكل المواطنين

أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، على أهمية التواصل بين أعضاء مجلسي النواب والشيوخ والأجهزة التنفيذية بالمحافظة للتعرف على خطط المحافظة المستقبلية للإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في كافة القطاعات الخدمية والتنموية ولدفع عجلة العمل للإنتهاء من تنفيذ المشروعات الجارية ودخولها الخدمة لتعود بالنفع والفائدة على المواطنين.

جاء ذلك اليوم خلال لقائه بعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ بالمحافظة وذلك لإستعراض مشاكل ومطالب المواطنين وإيجاد حلول عاجله لها في إطار الإمكانيات المتاحة في حضور الدكتور أحمد عبد المعطي والمهندسة لبني عبد العزيز نائبي المحافظ.

استمع المحافظ لطلبات النواب المقدمة لخدمة دوائرهم المختلفة ، موجها بإتخاذ الإجراءات التنفيذية لحلها فورا وتلبية إحتياجات المواطنين وتقديم أفضل الخدمات لهم.

ثمن النواب مجهودات محافظ الشرقية والجهاز التنفيذي للنهوض بمستوى الخدمات المؤداه للمواطنين في كافة القطاعات الخدمية والتنموية، مؤكدين أننا جميعاً نعمل لصالح المواطن ونسعى جاهدين لتلبية احتياجاته وتحقيق طموحاته.