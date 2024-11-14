رئيس "مياه بني سويف" تتفقد أعمال رفع كفاءة محطة صرف صحي بإهناسيا

تفقدت المهندسة، دينا عمر سليمان رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، أعمال تأهيل ورفع الكفاءة بمحطة رفع صرف صحي 2 بمدينة إهناسيا، حيث تابعت نسب تنفيذ الأعمال الجارية والوقوف علي أي معوقات تواجه الأعمال وحلها .

وأكدت رئيس شركة ميه بني سويف، المتابعة الدورية والمستمرة لجميع مواقع العمل ومحطاتها، وسرعة التعامل مع المشكلات الطارئة في حينة و الإهتمام بأعمال إعادة التأهيل ورفع طاقات المحطات الإستيعابية والإنتاجية، وسعي الشركة الدائم وإهتمامها بتطوير خدماتها المختلفة بأفضل معايير والذي يعود بالنفع علي جودة الخدمة المقدمة للمواطنين.

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