ads
الخميس 14 نوفمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

رئيس "مياه بني سويف" تتفقد أعمال رفع كفاءة محطة صرف صحي بإهناسيا

المهندسة دينا سليمان
المهندسة دينا سليمان
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

تفقدت المهندسة، دينا عمر سليمان رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، أعمال تأهيل ورفع الكفاءة بمحطة رفع صرف صحي 2 بمدينة إهناسيا، حيث تابعت نسب تنفيذ الأعمال الجارية والوقوف علي أي معوقات تواجه الأعمال وحلها .

وأكدت رئيس شركة ميه بني سويف، المتابعة الدورية والمستمرة لجميع مواقع العمل ومحطاتها، وسرعة التعامل مع  المشكلات الطارئة في حينة و الإهتمام بأعمال إعادة التأهيل ورفع طاقات المحطات الإستيعابية والإنتاجية، وسعي الشركة الدائم وإهتمامها بتطوير خدماتها المختلفة بأفضل معايير والذي يعود بالنفع علي جودة الخدمة المقدمة للمواطنين.

 

1000009924
1000009924
1000009925
1000009925
1000009926
1000009926
1000009927
1000009927
بني سويف إهناسيا محطة رفع صرف صحي مدينة اهناسيا مياه بني سويف