فيديو| أحمد عز يروي تجربته في «ولاد رزق 3» والتعاون مع هيئة الترفيه السعودية

تحدث الفنان أحمد عز خلال ندوته في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي عن كواليس فيلم أولاد رزق.

وقال “عز” خلال الندوة المنعقدة حاليا، ضمن فعاليات أيام القاهرة لصناعة السينما، بمهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ45: “في فيلم أولاد رزق، ذهبت لبيوت في عين الصيرة وبمنتهى الكرم منهم أدخلوني بيوتهم حتى شربت شخصية رضا لأن طريقة الكلام ليست بسهولة”.

وأضاف أحمد عز؛ فيلم أولاد رزق لم يعرض على غيري من الممثلين، ومعظم نجاحاتي كذلك فهي ترتيبات ربنا دائما، متحدثًا عن فيلم "مذكرات مراهقة" والهجوم الذي حدث آنذاك.

وقال عز: كان أمي وأبي يقرآن في الجرائد الهجوم الشديد على الفيلم وكان أبي يرفض مشاهدته، واعتز بتلك التجربة ولكن لم تكن لدي خبرة مواجهة هذا الانتقاد، ووالدي شاهده بعد فترة كبيرة مرة واحدة في التليفزيون، وأرى أن العمل لم يكن يستدعي هذا الهجوم.

أحمد عز حائز على جائزة فاتن حمامة، ضمن فعاليات أيام القاهرة لصناعة السينما هذا العام. ويستضيف مهرجان القاهرة جلسة حوارية حصرية مع أحمد عز يديرها الناقد رامي متولي، ويقدم "عز" خلال جلسة الحوار في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي شهادة حول مسيرته المهنية وإنجازاته وتأثيره على الصناعة.

وخاض أحمد عز أولى تجاربه في التمثيل خلال التسعينيات ليصبح نجمًا مبدعًا في السينما المصرية، معروفًا بالتنوع المذهل لأدواره وأدائه الذي لا يُنسى.

فعاليات أيام القاهرة لصناعة السينما (CID)، التي تقام في الفترة من 15 إلى 20 نوفمبر 2024، تمثل منصة حيوية تهدف إلى دعم وتعزيز مشروعات السينما، وتقديم فرص نادرة للتفاعل بين صناع الأفلام من جميع أنحاء العالم، وتشهد هذه الفعالية مشاركة متميزة من مخرجين، منتجين، وخبراء في مختلف جوانب الصناعة السينمائية، يجتمعون لاستكشاف أحدث الاتجاهات وتبادل الأفكار والتجارب.

تتضمن فعاليات أيام القاهرة لصناعة السينما ورش عمل وجلسات حوارية ونقاشات تتناول تحديات واحتياجات السوق، مما يعزز من فرصة المساهمة في نمو وتطوير مشاريع سينمائية جديدة ويُعيد تأكيد مكانة مصر كمركز إقليمي للإبداع السينمائي.

ندوة الفنان أحمد عز في مهرجان القاهرة السينمائي

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