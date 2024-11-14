نائب محافظ الدقهلية يترأس الاجتماع التنسيقي لتنفيذ مبادرة "أسرة مصرية ما بعد الأمية"

ترأس الدكتور أحمد العدل، نائب محافظ الدقهلية، الاجتماع التنسيقي لتنفيذ مبادرة "أسرة مصرية ما بعد الأمية" والتي يطلقها المجلس القومي للمراة بالدقهلية.

وشارك في حضور الاجتماع اللواء عماد الدين عبد الله السكرتير المساعد للمحافظة والدكتورة أمينة شلبي مقرر المجلس القومي للمراة بالدقهلية والدكتور عيد عبد الواحد رئيس العامة لتعليم الكبار بالدقهلية والدكتور محمد القاضي ممثلا عن اليونيسكو ومسعد الالفي خبير البيت العربي لتعليم الكبار والدكتور اشرف العربي وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية، والدكتورة مني عثمان وكيل وزارة الشباب والرياضة والدكتور محمد حسين، وكيل مديرية الاوقاف، وفريق عمل المجلس القومي للمرأة.

واستمع "نائب محافظ الدقهلية" لشرح مفصل عن الخطة التنفيذية للمبادرة وبرنامج العمل في كافة الفعاليات لتحديد كيفية تقديم أوجه الدعم والمساندة لنجاح المبادرة بنطاق المحافظة من خلال الأجهزة التنفيذية المعنية.

وأكد "العدل"، أهمية تضافر كافة الجهود المشاركة لتحقيق النتائج المرجوة من المبادرة بما يعود بالنفع علي من تحرروا من الأمية ليحققوا ذاتهم من خلال التعليم المستمر ومن خلال المشاركة والتعامل مع المتغيرات الحياتية.

وأكد " العدل"، أن المحافظة بكافة أجهزتها ومن خلال الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء المقرر البدء في تنفيذ المبادرة بها كمرحلة اولي والتي تشمل 4 وحدات محلية (شرق المنصورة - غرب المنصورة- وطلخا- تمي الامديد) .

واشار الى ضرورة أن يتم دراسة تنفيذ فاعليات المبادرة بالمنطقة الصناعية بجمصه ليستفيد منها العمال العاملين بالمنطقة الصناعية.

هذا وقد اوضحت مقررة المجلس القومي للمرأة ان المبادرة تستهدف تعزيز دور المرأة في المجتمع وتحقيق التعليم المستدام بعد محو الامية من خلال الفصول الدراسية بالمدارس لاستكمال الدراسه لمن تحرروا من الأمية في المراحل التعليمية المختلفة بعد ذلك و تحسين الكفاءة الانتاجية للافراد خاصة في مواقع العمل وبما يحقيق الشراكة الاستراتيجية للمساهمة في التنمية المستدامة من خلال تنفيذ عدد من الآليات في اطار المبادرة .

وتستهدف المبادرة البنية التحتية التعليمية وتأهيل المعلمين وبرامج التوعية من خلال عدد من المحاور الاساسية وتشمل تعليم محو الامية والتنمية المهنية والمهارات الحياتية والشراكة والتكامل المؤسسي بما يحقق رؤية مصر 2030 لتعزيز التنمية المستدامة باعتبار ان محو الامية وتعليم الكبار محورا اساسيا لبناء الإنسان والمجتمع.

وفي نهاية الاجتماع سلم نائب المحافظ 5 من المتحررات من شهادات محو الأمية، وشهادات التقدير من المجلس القومي للمرأة لتحفيزهم وتشجيعهم.

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