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الخميس 14 نوفمبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

الأهلي يتعادل مع دجلة في انطلاقة دوري مواليد 2009

فريق الاهلي مواليد
فريق الاهلي مواليد ٢٠٠٩
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انتهت مباراة الاهلي ووادي دجلة، وذلك ضمن انطلاقة منافسات الجولة الأولى من بطولة الدوري مواليد 2009، على ملعب الاهلي فرع القاهرة الجديدة . 

وسيطر التعادل على المباراة 1-1، في الشوط الاول فقد احرزت هدف التعادل للاهلي اللاعبة سما احمد .

وسعى الفريقين خلال المباراة تقديم عرض قوي وحصد الثلاث نقاط الأولى في مشوار المسابقة.

ويقام دوري الناشئات مواليد 2009 على مرحلته الأولى بنظام الدور الواحد بين الفرق المتنافسة والتي يبلغ عددها 17 فريقا، على أن يقام في المرحلة الثانية دوري من دور واحد للفرق أصحاب المراكز من الأول إلى الثامن لتحديد بطل المسابقة والمراكز الترتيبية الأولى على أن يقام دوري من دور واحد للفرق أصحاب المراكز من التاسع إلى السابع عشر لتحديد فرق المراكز الأخيرة بالبطولة.

الأهلى ووادي دجلة منافسات الجولة الأولى من بطولة الدوري مواليد ٢٠٠٩