مناقشة أحدث المستجدات في أمراض وجراحات العيون بالمؤتمر الدولي الأول بجامعة سوهاج

افتتح الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج، فعاليات المؤتمر الدولي الأول لقسم طب وجراحة العيون بكلية الطب البشري تحت عنوان "التطورات الطبية الحديثة في أمراض العيون" بحضور الدكتور مجدي القاضي عميد الكلية، والدكتور جمال عبد اللطيف رضوان أستاذ طب وجراحة العيون وعميد الكلية الاسبق والرئيس الشرفي للمؤتمر، والدكتور الأحمدي حمد السمان رئيس القسم ورئيس المؤتمر، والدكتور محمد نصر الدين وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب ونخبة من اساتذة العيون وشباب الأطباء من الجامعات والمستشفيات المختلفة، وذلك بالمركز الدولي للمؤتمرات بالجامعة الجديدة.

وثمن الدكتور حسان النعماني ريادة كلية الطب البشري العلمية والبحثية، وخاصة قسم جراحة العيون بالكلية والذي أصبح واحداً من أهم الأقسام الرائدة، وأفضل أقسام العيون علي مستوي الجمهورية، موضحاً ان المؤتمر يعد فرصة للمتخصصين في مجال طب وجراحة العيون لزيادة المعارف، والخبرات المهنية، والبحثية، وتبادل الخبرات في استخدامات التقنيات المتقدمة، وذلك لما يمثله المؤتمر من قيمة علمية، وبحثية لشباب الاطباء المشاركين في المؤتمر، لافتاً أن المؤتمر يهدف من خلال أجندته العلمية إلى تسليط الضوء على احدث المستجدات في مختلف التخصصات الدقيقة في مجال طب وجراحة العيون.

وقال الدكتور مجدي القاضي ان المؤتمر يشهد مشاركة متميزة من أعضاء هيئة التدريس من مختلف أقسام العيون من كافة جامعات مصر مثل جامعة أسيوط، والمنيا، والقصر العيني، والاسكندرية، و جنوب الوادي، والأقصر، وكلية طب جامعة الأزهر، بالأضافة الى أطباء معهد الرمد التذكاري بالجيزة، و ايضاً مشاركة دولية متمثلة في أطباء من دولة الكويت و الدولة الليبية الشقيقة مع مشاركة قوية من قسم العيون بالجامعة.

وأعرب الدكتور جمال عبد اللطيف رضوان عن سعادته بعقد هذا المؤتمر الدولي في رحاب جامعة سوهاج العريقة ليجمع بين كوكبة متميزة في طب وجراحة العيون من مختلف الجامعات المصرية الدولية ليتبادلوا الخبره والمعرفة مع شباب الأطباء من داخل الجامعة وخارجها.

ووجه الدكتور الأحمدي حمد السمان شكره وتقديره لأداره الجامعة بقيادة الدكتور حسان النعماني لتقديم الدعم المستمر للقسم، موضحاً ان قسم طب وجراحة العيون من الأقسام المتميزه في خدمه المجتمع والبحث العلمي، بما يضمه من احدث الأجهزة الطبية، واحدث غرف العمليات التي يتم بداخلها جميع أنواع الجراحات الأكثر تعقيداً، تحت اشراف كادر طبي متميز في جميع التخصصات الدقيقة لا يألوا جهداً في خدمه المرضي وتعليم شباب الأطباء.

وأوضح كلاً من الدكتور عمرو منير والدكتوره انجي مصطفي مسئولي اللجنة العلمية للمؤتمر ان فعاليات المؤتمر تستمر علي مدار يومين، ويشتمل علي 8 جلسات علمية متخصصة في أمراض العيون مثل أمراض الشبكية، وجراحات الشبكية و الجراحات الانكسارية، والمياه البيضاء و طجراحات المياه الزرقاء، وجراحات الحول وجراحات تجميل العيون، الي جانب عرض فيديوهات عمليات المياه البيضاء المُعقدة.

وأضاف الدكتور محمد صلاح قريشي منسق المؤتمر ان المؤتمر يشمل إيضا ورشتي عمل عن الجديد في علاج القرنية المخروطية والجديد في تصوير أمراض الشبكية، كما يهتم المؤتمر بالجزء التدريبي لشباب الأطباء والذي سيشمل عقد دورتين تدريبيتين في جراحة المياه البيضاء بالفاكو و جراحة المياه الزرقاء، و ذلك لتدريبهم على أحدث الطُرق لعلاج تلك الأمراض جراحياً.

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