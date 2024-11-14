موعد سفر الخطيب ومرتجى إلى أمريكا لحضور قرعة مونديال الأندية 2025

قرر مجلس إدارة النادي الأهلي، سفر محمود الخطيب رئيس النادي وخالد مرتجي أمين الصندوق للمشاركة في مراسم قرعة كأس العالم للأندية 2025 .

وتقام قرعة مونديال الأندية 2025 يوم الأحد 5 ديسمبر المقبل، في ميامي بولاية فلوريدا في أمريكا وتنطلق في تمام الثامنة مساء بتوقيت القاهرة.

ويسافر محمود الخطيب وخالد مرتجي يوم 3 ديسمبر بعد تلقي دعوة رسمية من الاتحاد الدولي "فيفا" للمشاركة في القرعة.

وسيقام عشاء لممثلي الأندية المشاركة بالكامل يوم 4 ديسمبر قبل يوم واحد من إجراء القرعة.

الأندية المتأهلة لكأس العالم 2025

وتأهل بالفعل إلى كأس العالم للأندية 31 فريقا، ويتبقى فقط المقعد الأخير الذي يتنافس عليه أتليتيكو مينيرو وبوتافوجو من البرازيل في نهائي كوبا ليبرتادورس يوم 30 نوفمبر.

قواعد مونديال الأندية 2025

واستقر الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" على قواعد خاصة أبرزها اللعب بأقوى فريق لكل ناد مشارك وغرامة مالية على المنسحبين لمنافسات كأس العالم للأندية 2025 بالولايات المتحدة الأمريكية.

ويشارك الأهلي ضمن 32 فريقا ضمن أكبر بطولة على مستوى الأندية في تاريخ كرة القدم تحت رعاية فيفا في الفترة من 15 يونيو وحتى 13 يوليو 2025.

وتقام مباراة الافتتاح بكأس العالم للأندية يوم الأحد 15 يونيو المقبل في ميامي بمشاركة فريق إنتر ميامي بقيادة ليونيل ميسي.

بينما يستضيف ملعب ميتلايف في نيوجيرسي المباراة النهائية يوم 13 يوليو 2025.

وجاءت قواعد فيفا لمونديال الأندية 2025 كالآتي:

- يجب مشاركة أقوى فريق في البطولة.

- غرامة لا تقل عن 445 ألف جنيه إسترليني لأي ناد ينسحب.

- لا يمكن امتلاك أسهم في أكثر من ناد واحد مشارك في البطولة.

- يجب أن تصل الفرق إلى الولايات المتحدة الأمريكية قبل 3 إلى 5 أيام من المباراة الأولى.

- قائمة مؤقتة لكل فريق من 26 إلى 50 لاعبا.

- قائمة الفريق في البطولة من 26 إلى 35 لاعبا.

- يمكن للاتحادات الرياضية المشاركة فرقهم في البطولة فتح نافذة انتقالات خاصة من 1 إلى 10 يونيو.

- يمكن لكل فريق إضافة 2 من اللاعبين كحد أقصى من 27 يونيو إلى 3 يوليو.

- لا يمكن لأي لاعب اللعب لصالح فريقين مختلفين في البطولة.

- سيتم الإعلان عن جوائز الفرق المشاركة في وقت لاحق.

وحدد فيفا 11 مدينة و12 ملعبا لاستضافة نهائيات البطولة، ضمن فعاليات مهرجان جلوبال سيتيزن في سنترال بارك بمدينة نيويورك الأمريكية.