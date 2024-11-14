26 نوفمبر.. ليلة رقص معاصر تعود من جديد

تعود ليلة رقص معاصر في دورتها الثامنة من جديد، بمشاركة 10 عروض رقص معاصر و فيلمين قصيرين، و هي مبادرة مستقلة بدأت في القاهرة قبل 11 عامًا، مخصصة للرقص المعاصر، تتضمن مزيجًا من العروض والفيديوهات المتنوعة التي تم تصميمها من قبل مصممي رقص مصريين ودوليين يمثلون دول فرنسا، إنجترا، ألمانيا، إيطاليا ، و ذلك ابتداء من الثلاثاء ٢٦ نوفمبر الجاري وحتى ١٢ ديسمبر المقبل، ما بين القاهرة و الإسكندرية، و لأول مرة بمحافظة المنيا

يقول عزت اسماعيل المدير الفني للفعالية، إن هذا العام يضم البرنامج عدد أكبر من العروض، فبالاضافة لبرنامج الاقامات الفنية، تستضيف ليلة رقص معاصر عدد من عروض الرقص المعاصر الإحترافية التي تم تقديمها خلال العامين الماضيين، ليصبح هذا العام هو أكبر عدد عروض للرقص المعاصر مشاركة ضمن الفعالية، و ما يميز هذا العام أيضا هو تقديم عروض الاقامات الفنية بمحافظة المنيا للمرة الأولى، و ذلك من خلال تعاوننا المثمر من مسرح الجزويت التربوي، ما يشجعنا على هذه الخطوة هو ما نجده من تطور و انفتاح واضح للجمهور على أنواع مختلفة من الفنون.

يتضمن برنامج فعالية ليلة رقص معاصر ٤ برامج رئيسية و هم برنامج كمت ، للعروض الاحترافية التي قدمت بمصر خلال العامين الماضيين، و برنامج الإقامات الفنية، حيث يتم اختيار مجموعة من الفنانين سواء من مصر او العالم للإقامة بالقاهرة لمدة شهرين، حيث يتعاون المصممون مع راقصين مصريين لتقديم عروض نتاج فترة الاقامة الفنية، تقدم العروض على مسرح نهاد صليحة بأكاديمية الفنون.

كما يتضمن البرنامج برنامج للندوات يضم ٤ موضوعات تناقش تحديات الفنانين و منتجي العروض بمصر، و ذلك بمعهد جوتة بالتحرير و يختتم البرنامج عروض بالقاهرة ببرنامج " خطوة أولى " والذي يهدف إلى منح مجموعة من المواهب الجديدة في مجال الرقص المعاصر الفرصة لمشاركة مفاهيمهم الجديدة و مشروعاتهم الفنية مع الجمهور، بالإضافة إلى تفاعلهم مع محترفين في المجال، وذلك بالمركز الثقافي الإيطالي.

تقدم ليلة رقص معاصر عروض برنامج الاقامات الفنية هذا العام بالإسكندرية بالتعاون مع مكتبة الإسكندرية، و بالمنيا بالتعاون مع مسرح الجزويت التربوي بالمنيا..