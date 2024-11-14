محافظ بني سويف يكرم الفائزين بدورات مركز تدريب سقارة وعدد من الموظفين

كرم الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، أوائل الدورات التدريبية من العاملين بإدارات ديوان عام المحافظة والوحدات المحلية والمجالس القروية، بعد حصولهم على تقديرات ومراكز متقدمة "أول وثاني وثالث" في الدورات التدريبية التي تم تنفيذها بمركز تدريب وزارة التنمية المحلية بسقارة خلال الفترة من 31 ديسمبر 2023 حتى 26 يونيو 2024.

وجاء التكريم في العديد من المجالات والتخصصات التي شملت (الخدمات المالية وتحليل نتائج اعمال المشروعات الاستثمارية، الفعاليات الإعلامية والمؤتمرات الصحفية وفن البروتوكولات والاتيكيت والمراسم، تنمية مهارات القيادات في مجال كسب التأييد وبناء الدعم للقضية السكانية، المرونة التنظيمية للمؤسسات الحكومية الرشيدة،الخطة الاستراتيجية للسكان والتنمية والخطط السكانية والمشاركة المجتمعية، دليل المخططات التفصيلية والأحوزة العمرانية،السكرتارية التنفيذية لمكاتب القيادات والمكاتب الفنية، النمذجة وإعداد السيناريوهات وتطبيقات الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء في المحليات، تنمية مهارات القيادات في مجال كسب التأييد وبناء الدعم للقضية السكانية، تحسين المنظومة البيئية واستغلال الموارد الطبيعية طبقا لمواصفة الجودة البيئية 14001 ISO، تحليل مضمون الخطاب السياسي والإعلامي والتعامل مع وسائل الإعلام وطرق التأثير على الجمهور، التقديرات السكانية باستخدام حزمة برامج اسبكترام، تطوير مهارات وإدارة منظومة إدارة أملاك الدولة، المناطق الصناعية والحرة والاستثمارية في إطار التنمية الاقتصادية للمحليات، تنمية مهارات القيادات في مجال التطورات التشريعية الجديدة وإصدار التراخيص).

شملت قائمة المكرمين مدحت صلاح محمد، رئيس مركز ومدينة سمسطا، أحمد سعد عرفة مدير منطقة بياض العرب الصناعية، محمد سيد البحيري مدير وحدة السكان، محمود محمد عبد الرحمن، مدير الشؤون المالية والإدارية بمنطقة بياض العرب الصناعية، وسامي شعبان كامل، مدير ادارة المتابعة الواسطى، وهويدا نادي زكي مدير الشؤون المالية بمدينة ناصر، وبدراوي فراج عبدالوهاب مدير إدراة البيئة بالفشن، ومن الإدارة العامة للعلاقات العامة بديوان عام المحافظة: (أحمد سليمان محمود" الإعلام"، عصمت رمضان سيد المراسم)، ومن الادارة المركزية لشؤون مكتب المحافظ: (أحمد عادل فتحي)، ومن الإدارة العامة للتخطيط والمتابعة، (نيرة نبيل حسن)، ومن وحدة السكان (رانيا محمد سمير)، ومحمد جمال ابراهيم مهندس تخطيط بالديوان العام، ومن المركز التكنولوجي بالديوان العام (هاجر حسين محمد )، ومتولي على طه بمركز ومدينة ببا.

كما تم تكريم بعض المديرين والعاملين بالديوان العام وإداراته لجهودهم في متابعة توفير التيسيرات اللازمة لعقد تلك الدورات، حيث تم تكريم: أحمد علي مرسى مديرعام الموارد البشرية، ماجد مخلوف كامل، محمد محمد قرني مسؤولي التدريب بالإدارة، وعامر نصر الدين إبراهيم، مدير مركز علوم الحاسب الآلي التابع لديوان عام المحافظة.

وكرم المحافظ، بعض العاملين المتميزين بمراكز معلومات التنمية المحلية ووحدات الرصد الميداني، حيث تم تكريم صفاء صالح محمد، ثناء علي طه من الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفشن، وهويدا محمود عبد العظيم من الوحدة المحلية لمركز ومدينة سمسطا، وذلك لتميزهن في العمل بمنظومة ووحدات الرصد والمتابعة الميدانية على مستوى الوحدة المحلية والمجالس القروية.

كما كرم المحافظ المتميزين بادارة البنية الأساسية بديوان عام المحافظة، حيث تم تكريم مروة هارون مدير إدارة البنية الأساسية الممولة من جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وأعضاء الإدارة ابتسام حسين أحمد، صابرين عاطف عبد الفتاح، آلاء جمال مصطفي ، مها محمود على ، وذلك لتميزهن في العمل في مجال متابعة تنفيذ المشروعات الممولة من الجهاز.

جاء ذلك على هامش انعقاد اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة، بحضور بلال حبش، نائب المحافظ، اللواء حازم عزت السكرتير العام، العميد أركان حرب محمد سمير المستشار العسكري للمحافظة، أحمد دسوقي مدير مكتب المحافظ، لمياءالعربي "مقرر المجلس التنفيذي" مدير المجالس واللجان،سحر صابر مدير عام مراكز معلومات التنمية المحلية، أحمد مرسى مدير الإدارة العامة للموارد البشرية بالديوان العام، وأعضاء المجلس التنفيذي للمحافظة من رؤساء الوحدات المحلية ووكلاء الوزارات والمديريات والمصالح الحكومية والمجالس القومية المتخصصة والجامعة والإدارات المركزية بديوان عام المحافظة.