خبير: الاحتلال الإسرائيلي يحاول تنفيذ نموذج غزة في لبنان

قال العميد أكرم سريوي، الخبير في الشؤون العسكرية والقانون الدولي، إنّ الاحتلال الإسرائيلي يستهدف منذ صباح اليوم مناطق كثيرة بالضاحية الجنوبية في العاصمة اللبنانية بيروت مثل قصف مباني سكنية بالشويفات العمروسية والغبيري والليلكي، موضحا أنّ الاستهدافات الإسرائيلية تركز على مباني سكنية مدنية لا يوجد فيها أي سلاح وليست تابعة لحزب الله.

وأضافت «سريوي»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد عبيد، عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، أنّ الاحتلال الإسرائيلي يركز بشكل رئيسي على الضغط على البيئة الحاضنة لحزب الله، مشيرا إلى أنها عملية استهداف ممنهج ومقصود لتدمير منازل ومباني مدنية، إذ إنّ الاحتلال يحاول تنفيذ نموذج غزة في الضاحية الجنوبية والقرى الجنوبية الحدودية.

وتابع: «هذا القصف يأتي بعد فشل وإخفاق الاحتلال الإسرائيلي في الميدان، إذ إن الاحتلال يحاول منذ أكثر من 44 يوما أن يتقدم داخل الأراضي اللبنانية وتوغل لمئات الأمتار، لكنه فشل في السيطرة على القرى الحدودية مثل عيتا الشعب والناقورة والخيام».