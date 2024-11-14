محافظ بني سويف يناقش طلبات إجراء تعديلات واستحداث الشوارع بالمخططات التفصيلية

ناقش الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف عددا من الموضوعات وطلبات من المواطنين وبعض الجهات الحكومية، بشأن الموافقة على إجراء بعض التعديلات بالمخططات التفصيلية في عدد من القرى، والتي كان قد تم عرضها على الجهة المعنية بالإدارة العامة للتخطيط العمراني بديوان عام المحافظة

جاء ذلك خلال اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة، والذي بدأ بالسلام الوطني، بحضور بلال حبش نائب المحافظ،اللواء حازم عزت السكرتير العام، والعميد أركان حرب محمد سميرالمستشار العسكري للمحافظة، أحمد دسوقي مدير مكتب المحافظ، لمياء العربي، مقرر المجلس التنفيذي، مدير المجالس واللجان، المهندس رامي رجب مدير التخطيط العمراني، ورؤساء الوحدات المحلية ووكلاء وزارات ومديري عموم المديريات والمصالح الحكومية.

ووافق المجلس على طلب مقدم من أحد المواطنين لإدارة التخطيط العمراني بقرية منهرو اهناسيا، بشأن تعديل شارع معتمد بعرض 6متر بترحيله مسافة 3 أمتار من الناحية القبلية إلى البحرية شرقا ومسافة 14.5مترا من القبلية للبحرية غرباً، ليتوسط ملكيته واستحداث شارعين بعرض 6 متر في الجزء المُطل على نهاية الحيز.

كما تمت الموافقة على طلبين مقدمين من هيئة الأبنية التعليمية، بشأن تعديل خريطة المخطط التفصيلي المعتمد لقرية ابشنالإقامة المدرسة الثانوية والمدرسة الابتدائية المشتركة "1"، وذلك لإنهاء إجراءات استخراج الرخص بالمدرستين، بالإضافة إلى الموافقة على طلب استصدار تراخيص البناء لمدارس حكومية بالمناطق غير المخططة "خارج الحيز العمراني" بمركزي بني سويف والواسطى لإنشاء توسعات داخل أسوار هذه المدارس بذات ارتفاع المباني المقامة المُنفذة داخل السور لتقليل الكثافات.