هيومن رايتس ووتش تتهم إسرائيل بجرائم حرب وضد الإنسانية

في تقرير هو الأحدث في سلسلة من التقارير الصادرة عن منظمات الإغاثة والهيئات الدولية، قالت منظمة هيومن رايتس ووتش اليوم الخميس، إن السلطات الإسرائيلية تسببت في نزوح قسري للشعب الفلسطيني في غزة إلى حد يشكل جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، وحذرت من الوضع الإنساني المتردي في القطاع المحاصر.

وأكدت أن التهجير القسري واسع النطاق، وأن الأدلة تشير إلى أنه جزء من سياسة الدولة مما يشكل جرائم ضد الإنسانية، ولم يعلق الجيش الإسرائيلي أو وزارة الخارجية حتى الآن على الأمر.

وذكرت السلطات الصحية في غزة أن الحملة الإسرائيلية قتلت منذ ذلك الحين أكثر من 43700 شخص ودمرت جزءا كبيرا من البنية التحتية للقطاع وأجبرت معظم السكان البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة على النزوح عدة مرات.



