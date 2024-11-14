وزير الخارجية: نشجع الشركات الجنوب أفريقية للاستثمار داخل مصر

قال الدكتور بدر عبدالعاطي، وزير الخارجية والهجرة، إن وزير العلاقات الدولية والتعاون الدولي بجنوب أفريقيا، أجرى جولة في العاصمة الإدارية الجديدة، وأعرب عن امتنانه لما جرى إنجازه على مدار سنوات محدودة، لم تتجاوز 6 أو 7 سنوات، وبالتالي هناك تجربة مصرية رائدة في مختلف المجالات.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي مع وزير العلاقات الدولية والتعاون الدولي بجنوب أفريقيا عبر فضائية «إكسترا نيوز»: «هناك شركات في جنوب أفريقيا متميزة بمختلف القطاعات، خاصة صناعة السيارات وقطاعات مثل الزراعة والأمور المتعلقة بالبنية التحتية، لذلك يوجد مجال كبير للتشارك بين البلدين حتى يكملا بعضهما البعض».

وتابع: «السوق المصرية مفتوحة، وتوجد بيئة مواتية للاستثمار في مصر، إذ اتخذت مصر إجراءات كثيرة لإزالة أي عوائق إدراية أو بيروقراطية، فضلا عن التسهيلات الممنوحة للمستثمرين، وبالتالي نشجع الشركات الجنوب أفريقية للاستثمار داخل مصر».