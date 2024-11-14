«شباب المتوسط للتنمية»: بدأنا ندفع ضريبة التغييرات المناخية

قال يوسف عروج، رئيس مؤسسة شباب المتوسط للتنمية، إن حضوره لفعاليات مؤتمر cop 29 تأتي في إطار مشاركة المجتمع المدني المصري الأورومتوسطي، إذ إنه يشارك مع وفد مكون من 11 شخصا من مختلف دول الأورومتوسطية، مشيرا إلى أن cop تعد أكبر منصة قانونية دولية تنسق خلالها جهود مواجهة التغيرات المناخية.

وأضاف «عروج»، خلال مداخلة على قناة القاهرة الإخبارية، أن وجودهم كشباب في cop 29 يأتي بهدف تسليط الضوء على أهمية قضية تغير المناخ وضرورة مجابهتها من أجل خفض الانبعاثات الكربونية التي تؤثر على الاحتباس الحراري.

وتابع: «الشباب بدأوا يدفعون ضريبة التغييرات المناخية، إذ تأثرنا بالفعل بهذه الظاهرة، وشهدنا صعوبة الأجواء في آخر فصل صيف داخل مصر، ونتأهب لفصل الشتاء القارص القادم»، مشيرا إلى أن التغيرات المناخية أثرت على العالم أجمع، إذ شهدنا الكوارث الطبيعية في مختلف دول العالم، وآخرها كانت في أسبانيا وقبلها السيول التي حدثت في شمال وجنوب سيناء بمصر.