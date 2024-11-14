رئيس جامعة الفيوم يطلق ماراثون انتخابات الاتحادات الطلابية

أطلق الدكتور ياسر مجدي حتاته، رئيس جامعة الفيوم، ماراثون انتخابات الاتحادات الطلابية للعام الجامعي ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥، حيث استضافت قاعة الاحتفالات الكبرى المؤتمر السنوي لأسرة طلاب من أجل مصر، والذي نظمته الإدارة العامة لرعاية الشباب، وأسرة (طلاب من أجل مصر).

جاء ذلك بحضور أ.د عرفه صبري حسن، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، وأ.د عاصم فؤاد العيسوي، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والمشرف على قطاع التعليم والطلاب، وأ.د أحمد حسني، عميد كلية الخدمة الاجتماعية ومستشار أسرة طلاب من أجل مصر، وأ. أحمد رشاد، أمين عام الجامعة، وأ.د وائل طوبار، المنسق العام للأنشطة الطلابية، والدكتور محمد عبد الرحمن، منسق أسرة طلاب من أجل مصر، وعدد من السادة عمداء الكليات ووكلائها وأعضاء هيئة التدريس والإداريين، والطلاب، وذلك اليوم الخميس الموافق ٢٠٢٤/١١/١٤.

حث أ.د ياسر مجدي حتاته، الطلاب على أهمية وضرورة المشاركة في الانتخابات والأنشطة الطلابية، والتي تسهم في بناء الشخصية وتطوير الذات، وترفع من مستوى الوعي الفكري والثقافي، كما أنها تعتبر من أهم مقومات إظهار قادة المستقبل الداعمين لمسيرة الوطن.

كما وجه بتذليل أي عقبات قد تواجه العملية الانتخابية، مؤكدا أن جامعة الفيوم تحرص على تقديم كافة أشكال الدعم للأنشطة الطلابية، متمنيًا سيادته التوفيق والسداد لجميع المشاركين.

وأشاد أ.د عاصم فؤاد العيسوي بأسرة طلاب من أجل مصر وما تقوم به من مجهودات لتحقيق التميز للأنشطة الطلابية ودعم المشاركين خلال تلك الأنشطة، بالإضافة إلى ما تقوم به الأسرة من أجل توفير الفرص التدريبية المتنوعة لتعريف الطلاب بالنشاط المجتمعي بهدف مواكبة التغيرات المتسارعة في متطلبات سوق العمل ومجالات ريادة الأعمال.

كما أوضح أ.د أحمد حسني، مؤسس أسرة طلاب من أجل مصر بالجامعة، أن انطلاق ماراثون انتخابات الاتحادات الطلابية يعتبر من الأيام المميزة والمشهودة لجامعة الفيوم، مضيفًا أن أسرة طلاب من أجل مصر منذ تأسيسها أصبحت أحد الكيانات الطلابية الرائدة والتي تعمل من أجل رفعة الوطن والجامعة وتدعم بشكل كامل مختلف الفعاليات الطلابية للارتقاء بالنشاط الطلابي، ونشر قيم الولاء والانتماء، داعيا جميع الطلاب للمشاركة الفعالة في العملية الانتخابية التي تعتبر تدريب ونموذج مصغر للانتخابات النيابية.

وتابع الدكتور محمد عبد الرحمن: أن أسرة طلاب من أجل مصر تهدف إلى إعداد وتدريب الطلاب لتحقيق أهداف التنمية المنشودة، داخل وخارج الحرم الجامعي من خلال تطوير المهارات وتبادل الخبرات، مؤكدًا أن الأسرة هي بمثابة مجتمع طلابي واضح الرؤية والأهداف، مهمته في المقام الأول العمل من أجل مصر.