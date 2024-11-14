رشيد مشهراوي: مهرجان القاهرة السينمائي أولى اهتماما بالأفلام الفلسطينية

شهد المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، اليوم الخميس، العرض العالمي الأول للفيلم الفلسطيني "أحلام عابرة" للمخرج رشيد مشهراوي، والمشارك بالمسابقة الدولية لـ مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في نسخته الـ 45.

تدور أحداث فيلم "أحلام عابرة" حول "سامي" صبي يبلغ من العمر 12 عامًا، يبحث عن حمامته الزاجلة، وينطلق في رحلة عبر فلسطين، مقتنعًا بأن الطائر قد عاد إلى صاحبه الأصلي، يلتقي خلال رحلته عبر الخط الأخضر الفاصل بين فلسطين وإسرائيل يلتقي بفلسطينيين آخرين يتشارك الجميع الحكايات.

وعقب عرض الفيلم وجه المخرج رشيد مشهراوي الشكر لمهرجان القاهرة السينمائي ليس فقط باختيار فيلمه لافتتاح المهرجان، ولكن أيضًا للمساحة الكبيرة التي أعطاها المهرجان للأفلام الفلسطينية.

وعن سؤاله بمزج قصة الفيلم بين الواقعية والرمزية، قال مشهراوي: "أحلام عابرة هو فيلم رمزي بعد مجموعة أفلام عن فلسطين أحاول التجديد والتجريب دائما، أما عملية البحث فهي بالأساس عن المكان حيث نحاول أن نجدأنفسنا خلال هذه الرحلة.