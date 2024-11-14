تفاصيل تدشين أسرة "طلاب من أجل مصر" للعام 2024-2025 بجامعة قناة السويس

نظمت جامعة قناة السويس حفل تدشين فعاليات أسرة "طلاب من أجل مصر" للعام الجامعي 2024-2025.

جاء ذلك تحت رعاية الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس وبإشراف عام الدكتور محمد عبد النعيم، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

بدأت فعاليات الحفل بالسلام الوطني لجمهورية مصر العربية، تلاه عرض ثلاثة أفلام وثائقية.

استعرض الفيلم الأول تاريخ الأسر الطلابية في الجامعات المصرية ونشأة أسرة "طلاب من أجل مصر"، بينما ركز الفيلم الثاني على الملتقى الأول للأسرة، أما الفيلم الثالث فقد تناول أنشطة الأسرة على مستوى جامعة قناة السويس.

في كلمته، أعرب الدكتور ناصر مندور عن اعتزازه بأسرة "طلاب من أجل مصر"، مشيداً بمشاركتهم الفعالة في تمثيل الجامعة بمختلف الفعاليات، وحرصهم على تطوير مهاراتهم ودعم زملائهم المستجدين.

وأوضح "مندور" أن تأسيس الأسرة في عام 2017 قد أسهم في إحداث تغيير إيجابي ملحوظ في الحياة الطلابية، حيث أصبحت الأنشطة الطلابية أكثر فعالية وتعبيراً عن الالتزام والانضباط.

كما شدد رئيس الجامعة، على أهمية المشاركة في الانتخابات الطلابية الحالية والتي انطلقت اليوم الخميس الموافق 14 نوفمبر، داعيًا الطلاب إلى الالتزام بقيم ومبادئ الحرم الجامعي، والامتناع عن استخدام أي شعارات دينية أو حزبية، مؤكداً أن العمل الجماعي في لجان الاتحاد سيسهم في خدمة الجامعة والمجتمع وتحقيق التنمية المستدامة.

وفي نهاية كلمته ـ حرص الدكتور ناصر مندور، على تقديم الشكر والتقدير إلى الدكتور عمرو مصطفى المنسق العام للأسرة على مستوى الجامعات المصرية وعميد كلية الزراعة جامعة القاهرة الأسبق على مجهوداته وبصمته الواضحة في الأسرة.

من جانبه، أشار الدكتور محمد عبد النعيم إلى أن الشباب هم عماد الدولة المصرية وأساس قوتها الناعمة، بفضل طاقاتهم وإبداعاتهم التي تعزز مسيرة التنمية والتقدم المجتمعي.

وأضاف "عبد النعيم"، أن المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان" تأتي تجسيدًا لرؤية مصر 2030، وتهدف إلى بناء شخصية الشباب وتنمية روح الولاء والانتماء لديهم، إلى جانب تطوير المهارات القيادية والعلمية، وخاصة لطلاب الجامعات.

كما قدم الدكتور محمد عبد النعيم دعوة لطلاب "أسرة من أجل مصر" للمشاركة الفاعلة في انتخابات الاتحادات الطلابية للعام الجامعي 2024-2025، والتقدم بقوة وروح الفريق للعمل معًا نحو خدمة الجامعة وتحقيق أهدافها.

حضر الحفل نواب رئيس الجامعة، الدكتور محمد سعد زغلول، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتورة دينا أبو المعاطي، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والأستاذ شريف فاروق، أمين عام الجامعة، إلى جانب عمداء الكليات ووكلائها ومنسقي الأنشطة الطلابية وأعضاء هيئة التدريس.

تم تنظيم الحفل من قبل الإدارة العامة لرعاية الشباب، تحت إشراف الأستاذ عبد الله عامر، مدير عام الإدارة، والأستاذ ياسر عبد المجيد، مدير إدارة الأسر الطلابية.

وأوضح الدكتور محمود شعيب، أن انتخابات الاتحاد الطلابي ستجري بنزاهة وشفافية، مؤكداً أهمية الأنشطة الطلابية في إعداد خريجين متميزين.

كما استعرض الدكتور محمد الباز، انجازات الأسرة خلال الأعوام الماضية، مشيداً بالجهود المبذولة من القيادات والطلاب لإنجاح كافة الأنشطة.

وألقى الطالب محمد شريف، كلمة أكد فيها دور الأسرة ككيان طلابي فعّال ساهم في تحقيق إنجازات ملموسة، وسلط الضوء على رؤية الأسرة ورسالتها في بناء مجتمع طلابي يسهم في تحقيق التنمية المستدامة.

واختُتم الحفل بأخذ صور تذكارية جمعت طلاب أسرة "من أجل مصر" مع قيادات جامعة قناة السويس، في صورة تعكس روح الانتماء والوحدة بين الطلاب والقيادات الجامعية.