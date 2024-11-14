أحال طاهر الغرباوي، مدير مديرية التربية والتعليم ببورسعيد، اليوم الخميس، مدير مدرسة السادات الثانوية التجارية للتحقيق بمعرفة إدارة الشئون القانونية.

إحالة إدارة مدرسة السادات الثانوية التجارية ببورسعيد للتحقيق

وأكد "الغرباوي"، في بيان له، أن هذا الإجراءات تأتي على خلفية التقصير في إجراءات الأمن بالمدرسة وخروج الطلاب في غير المواعيد المقررة رسميا من إدارة التعليم الفني وعدم الانصباط العام من هيئة التدريس.

وأضاف، أن تعليم بورسعيد دائما ما يسير على نهج وخطى الدولة بعدم التستر على المخالفين أو المقصرين، مشيرا إلى أن التحقيقات التى ستتم بمعرفة إدارة الشئون القانونية ستوضح للمسؤولين من هم المقصرين ومحاسبتهم بالقانون.