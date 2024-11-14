لامولا: نثمن محاولات مصر للتوسط ووقف إطلاق النار في غزة

قال وزير العلاقات الدولية والتعاون الدولي بجنوب إفريقيا، رونالد لامولا، إن الوضع في غزة مأساوي، داعيا إلى وقف إطلاق فوري وبذل الجهود من أجل التوصل لحل الدولتين.

وأضاف لامولا خلال مؤتمر صحفي مع الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية المصري، نقلته قناة إكسترا نيوز، أننا نثمّن محاولات مصر في الوساطة من أجل وقف إطلاق النار، وبما أننا أعضاء في مبادرات السلام من أجل وقف الحرب الروسية الأوكرانية، يجب إحداث السلام في هذا المجال.

وتابع، أنه يجب أن يستمر العمل من أجل التوصل للسلام، العنف أثر على النظام العالمي، وعضوية مصر وجنوب إفريقيا في بريكس فرصة للاستفادة من المؤسسة القوية التي تصبح تكتلا اقتصاديا مهما، وستظل جنوب إفريقيا ممتنة لمصر في انضمامها لبريكس، لأن هذا يقوي العلاقات بين البلدين.