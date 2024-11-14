الموافقة على تخصيص قطع أراض لإنشاء مشروعات خدمية ببني سويف

وافق المجلس التنفيذي برئاسة الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، على تخصيص عدد من قطع الأراضي والمساحات "أملاك دولة وتبرعات"، لإقامة العديد من المشروعات ذات النفع العام في القطاعات الخدمية والحيوية في: التعليم، الشباب والرياضة، الثقافة، الحماية المدنية، وذلك بعدد من مراكز ومدن المحافظة.

ووافق المجلس على تخصيص 15 قيراطا أملاك دولة بعزبة التلاية التابعة لمجلس قروي مازورة بغرض إنشاء مدرسة للتعليم الأساسي عليها،وتخصيص مساحة 1225مترمربع بعزبة الصعايدة بذات المجلس القروي، لإقامة معهد ديني أزهري في المرحلة الابتدائية وذلك بمركز سمسطا.

وفي مركز اهناسيا تمت الموافقة على تخصيص قطعة أرض زراعية مساحة 2100متر "تبرع" بناحية عزبة رشدي التابعة لقرية الدير بمجلس قروي براوة، لإقامة مدرسة تعليم أساسي مع إطلاق اسم زوجة المتبرع"المتوفاة"على المدرسة، بجانب الموافقة على تخصيص قطعة أرض زراعية "تبرع" بمساحة 1400مترا بكفر أبوشهبة بمجلس قروي ننا، لإقامة مدرسة للتعليم الأساسي "ابتدائي وإعدادي"، والموافقة على تخصيص 700مترا "تبرع" لتوسعة مدرسة الشوبك الابتدائية ،وتخصيص قطعة أرض صحراوية ملك إحدى الجمعيات الزراعية بمساحة 4000 متر بقرية الشروق لإقامة مدرسة تعليم أساسي.

ووافق المجلس التنفيذي على كتاب الوحدة المحلية لمركز ومدينة ناصر بشأن تخصيص مساحة 840 مترا "مبنى الوحدة المحلية القديم بقرية دنديل" لضمه للمدرسة الابتدائية المشتركة "1" بالقرية وذلك لتوسعتها ،فضلاً عن الموافقة على تخصيص قطعة أرض زراعية بمركز ببا بمساحة 950 مترا بقرية نزلة الزاوية مجلس قروي هلية، لإقامة معهد ديني أزهري ابتدائي.

وتمت الموافقة أيضًا على المذكرة المقدمة من مكتبة مصر العامة بشأن تخصيص قطعة أرض مساحتها 3464 مترا بشارع عبد السلام عارف بمدينة بني سويف، بغرض إقامة مكتبة ضمن منظومة مكتبات مصر، علاوة على تخصيص قطعة أرض بمساحة 1189 مترا بقرية إهوة بمجلس قروي باروط، لإقامة مدرسة للتعليم الأساسي، إضافة إلى الموافقة على تخصيص مساحة 175مترا مربعا "تبرع" بقرية السعادنة بمجلس قروي إبشنا لغرض إنشاء وحدة إطفاء عليها لدعم منظومة الحماية المدنية بالقرية، بجانب الموافقة على تخصيص قطعة أرض أملاك دولة مساحتها 2279 مترا ناحية سنورشرق النيل لإقامة مركز شباب عليها.

جاء ذلك في حضور بلال حبش، نائب المحافظ،اللواء حازم عزت السكرتير العام، العميد أركان حرب محمد سمير المستشار العسكري للمحافظة، أحمد دسوقي مدير مكتب المحافظ ،لمياء العربي مدير المجالس واللجان بالمحافظة"مقرر المجلس"، وأعضاء المجلس التنفيذي للمحافظة من رؤساء الوحدات المحلية ووكلاء الوزارات والمديريات والمصالح الحكومية والمجالس القومية المتخصصة والجامعة والإدارات المركزية بديوان عام المحافظة.