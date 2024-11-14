الإحصاء: 84.5٪ نسبة المتعطلين من حملة المؤهلات خلال الربع الثالث لعام 2024

كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، عن انه بلغ نسبة المتعطلين من حملة المؤهلات المتوسطة وفوق المتوسطة والجامعية وما فوقها في الربع الحالي 84.5٪ مقابل 84.1٪ في الربع السابق من إجمالي المتعطلين وفى الربع الحالي موزعة كالآتي:

- 15.5٪ تعليم أقل من المتوسط وما دونه مقابل 15.9٪ بالربع السابق و 17.5٪ للربع المماثل من العام السابق .

- 39.9٪ من حملة المؤهلات المتوسطة وفوق المتوسطة مقابل 39.3٪ بالربع السابق و38.4٪ للربع المماثل من العام السابق.

- 44.6٪ من حملة المؤهلات الجامعية وما فوقها مقابل 44.8٪ بالربع السابق بينما كان 44.0٪ في الربع المماثل من العام السابق.

واشار الى انه بلغ عدد المشتغلين 30.059 مليون فرد بينما كان 29.365 مليون فرد في الربع السابق بنسبة زياده 2.4٪ وقد بلغ عدد المشتغلين في الحضر 12.752 مليون مشتغل بينما بلغ عدد المشتغلين في الريف 17.307 مليون مشتغل .

المشتغلون طبقاً للحالة العملية

72.7 ٪ نسـبة المشـــتغلين بأجر نقدي خلال الربع الثالث لعام2024

واوضح الجهاز انه بلغ عدد المشتغلين بأجــر نقدي 21.835 مليون مشتغل (18.622مليون ذكور ، 3.213 مليون إناث) بنسبة 72.7 ٪ من إجمالـــــي المشتغلين بينما كانت 73.6٪ في الربع السابق ، مقابل 71.9 ٪ في الربع المماثل من العام السابق .

و بلغ عدد المشتغلين أصحاب الأعمال التي يديرونها ويستخدمون آخرين 938 ألف مشتغل (887 ألف مشتغل ذكور، 51 ألف مشتغلة إناث) بنسبة 3.1٪ من إجمالــي المشتغلين بينما كان 3.0٪ في الربع السابق مقابل 3.2٪ في الربع المماثل من العام السابق.

بينما بلغ عدد المشتغلين ممن يعملون لحسابهم ولا يستخدمون أحد 5.888 مليون مشتغل (5.246 مليون مشتغل ذكور ، 642 ألف مشتغلة إناث) بنسبة 19.6٪ من إجمالي المشتغلين بينما كان 19.1٪ في الربع السابق مقابل 19.3٪ في الربع المماثل من العام السابق.

و بلغ عدد المشتغلين المساهمون في أعمال - مشروعات ( داخل الأسرة ) بدون أجر 1.398 مليون مشتغل (572 ألف مشتغل ذكور ، 826 ألف مشتغلة إناث) بنسبة 4.6٪ من إجمالي المشتغلين بينما كان 4.3٪ في الربع السابق مقابل 5.6٪ في الربع المماثل من العام السابق.

ولفت الجهاز الي انه بلغ معدل المساهمة فــي النشاط الاقتصادي 44.4٪ من جملة السكان (15 سنة فأكثر) خلال الربع الحالي بينما كان 43.4٪ خلال الربع السابق مقابل 44.6٪ في الربع المماثل من العام السابق .

وبلغ معدل المساهمة (الذكـور 71.1٪ مقابل 69.7٪ في الربع السابق مقابل 71.2٪ في الربع المماثل من العام السابق ، الإنــاث 16.4٪ بينما كان 15.9٪ في الربع السابق وكانت 16.7٪ في الربع المماثل من العام السابق) .

كما بلغ معـدل المساهمـة (في الحضر 44.3٪ مقابل 44.5٪ في الريف) بينما كان ( في الحضر 43.4٪ مقابل 43.5٪ في الريف) في الربع السابق (44.1٪ في الحضر مقابل 45.0٪ في الريف) في الربع المماثل من العام السابق .

وسجلت الفئة العمرية (40 - 49 سنة) أعلى معدلات المساهمة في النشاط الاقتصادي حيث بلغت 60.1 ٪.

التوزيع النسبي للمشتغلين طبقا ًلأهم الأنشطة الاقتصادية خلال الربع الثالث لعام 2024

1- حقق نشاط الزراعة وصيد الأسماك أكبر نسبة مشاركة للمشتغلين في الأنشطة الاقتصادية حيث بلغ عدد المشتغلين في هذا النشـاط 5.641 مليون مشتغـــل (4.738 مليون ذكور ، 903 ألف إناث) بنسبة 18.8٪ من إجمالي المشتغلين محتلاً المركز الأول ضمن الأنشطة الاقتصادية.

2- بلغ عـدد المشـتغلين في نشاط تجارة الجملة والتجزئة 4.589 مليون مشتغل (3.891 مليون ذكور ، 698 ألف إناث) بنسبة 15.3٪ من اجمالي المشتغلين.

3- كـما بـلغ عـدد المشـتغلين في نشـاط التشـييد والبناء 4.244 مليون مشتغل (4.205 مليون ذكور ، 39 ألف إناث) بنسبة 14.1٪ من إجمالي المشتغلين.

4- بلغ عدد المشتغلين في الصناعات التحويلية 3.956 مليون مشتغل (3.584 مليون ذكور، 372 ألف إناث) بنسبة 13.2٪ من إجمالي المشتغلين.

5- بلــغ عـدد المشـتغـلين في نشــاط النقـل والتـخزين 2.680 ملـيون مشتـغل (2.644 مليـون ذكور ، 36 ألف إناث) بنسبة 8.9٪ من إجمالي المشتغلين.