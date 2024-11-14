إنشيلوتي ينافس جوارديولا على جائزة جلوب سوكر لأفضل مدرب في عام 2024

تصدر الإيطالى كارلو أنشيلوتى المدير الفنى لفريق ريال مدريد الإسبانى، قائمة المدربين المرشحين لجائزة جلوب سوكر لأفضل مدرب فى العالم لعام 2024.

ومن المقرر أن يقام حفل جوائز جلوب سوكر، على هامش مؤتمر دبي الرياضي، يوم 27 ديسمبر المقبل، في نسخته الـ 15.

وكشفت الصفحة الرسمية لجوائز جلوب سوكر، عن قائمة المدربين المتصارعين على جائزة أفضل مدرب، والتى جاءت كالتالى:

1- الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد

2- تشابي ألونسو المدير الفنى لفريق باير ليفركوزن

3- ميكيل أرتيتا المدير الفنى لفريق آرسنال

4- لويس إنريكي المدير الفنى لفريق باريس سان جيرمان

5- لويس دي لا فوينتي المدير الفنى لمنتخب إسبانيا

6- جاسبريني المدير الفنى لفريق أتالانتا

7- بيب جوارديولا المدير الفنى لفريق مانشستر سيتي

8- سيموني إنزاجي المدير الفنى لفريق إنتر ميلان

9- ليونيل سكالوني المدير الفنى لمنتخب الأرجنتين.