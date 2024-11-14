إحالة "دجال" للمحاكمة بتهمة النصب على المواطنين بالجيزة

أحالت النيابة العامة بشمال الجيزة، دجال متهم بالنصب على المواطنين للمحاكمة.

كانت أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قيام (عاطل- " له معلومات جنائية " مقيم بدائرة قسم شرطة أوسيم بالجيزة) بالنصب والاحتيال على المواطنين من خلال مزاولة أعمال الدجل والسحر وإيهامهم بقدرته على العلاج الروحانى مقابل مبالغ مالية .. والترويج لنشاطه عبر موقع التواصل الاجتماعي " فيس بوك ".

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه ، وبحوزته (هاتف محمول "بفحصه فنياً تبين احتوائه على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامى"). تم اتخاذ الإجراءات القانونية.